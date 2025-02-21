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Жёлтые цветы заполонили остров: местные растения в опасности

Садоводство

Многие жители Сицилии и туристы в последние дни стали свидетелями необычного явления: бескрайние поля острова внезапно окрасились в насыщенный жёлтый цвет. Эти яркие цветы с пятью лепестками знакомы многим ещё с детства, ведь многие из нас в детские годы любили пробовать сок их стеблей, который отличался приятным кисловатым вкусом.

Сорняки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорняки

Это растение — кислица жёлтая, или по-научному Oxalis pes-caprae. Интересно, что многие сицилийские фермеры в прошлом ошибочно принимали её за одуванчик, называя "писчий цветок" (pisciacane) из-за древней легенды, согласно которой собаки якобы предпочитали справлять на них нужду.

Однако эта яркая красавица таит в себе немало опасностей. Она содержит большое количество щавелевой кислоты, из-за чего её употребление в пищу следует ограничить. В больших дозах она может раздражать кишечник и даже стать смертельно опасной.

Несмотря на распространённость в Сицилии, кислица жёлтая — не местное растение. Она прибыла сюда из далёких регионов Намибии и ЮАР, захватив новые территории и вытесняя местную флору. Это нанесло серьёзный удар по экологии острова. Многие местные растения исчезают, а вместе с ними исчезают и насекомые-опылители, вынужденные менять свой рацион или покидать привычные места обитания.

Но на своей исторической родине, в Южной Африке, кислица жёлтая известна как традиционная приправа к мясным блюдам. Например, её добавляют в waterblommetjiebredie — национальное блюдо с бараниной, которое восхищало первых европейских путешественников в регионе Кейптаун.

Как же это чужеродное растение оказалось в Сицилии

Всё началось с ботанических садов и питомников, продававших экзотические растения. Семена кислицы случайно попадали в почву, которую затем продавали местным жителям. Удивительное сходство климата Сицилии и южноафриканского Кейпа позволило этим семенам быстро прорасти и завоевать новые земли.

Сегодня это маленькое растение продолжает удивлять и восхищать, но мало кто знает, какой серьёзный экологический след оно уже оставило на острове.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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