30 см — не предел: узнайте, как правильно высаживать батат, чтобы клубни выросли крупными

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкий картофель следует сажать на участках с плодородной, лёгкой и некислой почвой, удобренной органикой.

Фото: freepik Батат

Как вырастить

Лунки должны быть сформированы в почве на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Интервал между рядами должен быть не менее 50 см. Полейте растения и накройте почву черной пленкой, чтобы почва лучше прогрелась.

Когда копать батат

Сбор урожая обычно возможен уже в сентябре, когда листья и стебли сладкого картофеля становятся жёлтыми. Выкапывать клубни лучше всего вилами, стараясь не повредить хрупкие плоды. После сбора урожая высушенные клубни нуждаются в "лечении" — непродолжительном периоде хранения в тёплом помещении, чтобы ранки на клубне зажили.

Как сохранить сладкий картофель на зиму

Клубни батата удобно хранить в вентилируемых пластиковых коробках или картонных коробках. Также можно хранить клубни в ящиках с песком.

Песок должен быть абсолютно сухим, предварительно прокалённым, а температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 15 градусов.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».



Лу́нка: маленькая яма в земле или углубление в камне или другом предмете/материале (в археологии — см. Чашевидный знак).

