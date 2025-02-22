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30 см — не предел: узнайте, как правильно высаживать батат, чтобы клубни выросли крупными

1:11
Садоводство

Сладкий картофель следует сажать на участках с плодородной, лёгкой и некислой почвой, удобренной органикой.

Батат
Фото: freepik
Батат

Как вырастить

Лунки должны быть сформированы в почве на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Интервал между рядами должен быть не менее 50 см. Полейте растения и накройте почву черной пленкой, чтобы почва лучше прогрелась.

Когда копать батат

Сбор урожая обычно возможен уже в сентябре, когда листья и стебли сладкого картофеля становятся жёлтыми. Выкапывать клубни лучше всего вилами, стараясь не повредить хрупкие плоды. После сбора урожая высушенные клубни нуждаются в "лечении" — непродолжительном периоде хранения в тёплом помещении, чтобы ранки на клубне зажили.

Как сохранить сладкий картофель на зиму

Клубни батата удобно хранить в вентилируемых пластиковых коробках или картонных коробках. Также можно хранить клубни в ящиках с песком.

Песок должен быть абсолютно сухим, предварительно прокалённым, а температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 15 градусов.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

Лу́нка: маленькая яма в земле или углубление в камне или другом предмете/материале (в археологии — см. Чашевидный знак).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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