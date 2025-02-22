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Редис вырастет размером с кулак: вот когда его нужно сеять

1:14
Садоводство

Редис быстро растет и семена созревают в течение 80-90 дней. При выращивании на сидераты косить его необходимо в период от начала цветения до образования стручков. Обычно это происходит через 8-10 недель после появления всходов.

Как вырастить редис в открытом грунте

Рекомендуем высаживать редис на влажную, плодородную почву. Худшие соседи: капуста, хрен, кресс-салат, репа, морковь. Там, где ранее росли эти культуры, не желательно сажать какие-либо семена редиса.

На грядке сделайте борозды глубиной до 2 см на расстоянии около 35 см друг от друга и поместите в них по 3 семечка с интервалом 8 см. Засыпьте борозды почвой и уплотните ее. Если почва немного подсохла, полейте грядку после посадки. Всходы могут появиться уже через неделю.

Что любит редька

Культура любит солнечное место посадки. В тени урожайность снижается. Хорошими предшественниками для редьки являются бобовые, пасленовые, тыквы, зеленные культуры, клубника.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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