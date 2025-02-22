Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по подготовке дачи к весне: вот что нужно проверить прямо сейчас
Пелагея улетела с дочерью из Москвы после запрета бывшего мужа уезжать из России
Спите как король: прибавляем 20 см и выбираем идеальный размер кровати
Блестящие перспективы развития: в КНР высказались о перспективах отношений России и Китая
Устали от простуды? Откройте для себя добавку с 30-кратным содержанием витамина С
Как питание влияет на зрение: продукты, которые могут навредить вашим глазам
Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода
Карандаш, тени, гель, воск: что выбрать для идеальных бровей
Творог каждый день: польза или скрытая угроза

Забудьте о мышах и комарах: этот кустарник избавит вас от вредителей навсегда

Садоводство

Если вы всё ещё раздумываете, стоит ли сажать чёрную бузину на своём участке, ответ очевиден — обязательно сажайте! Это не просто декоративное растение, но и надёжный защитник вашего сада от вредителей, а также природный оберег.

Бузина
Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бузина

Польза бузины для огорода

Листья бузины разлагаются очень быстро, насыщая почву полезными веществами. Они отлично подходят для компостирования и могут стать ценным удобрением для рассады или комнатных растений. Кроме того, бузина помогает справляться с нашествием вредителей, включая насекомых и грызунов.

Бузина как природный оберег

Это растение с древних времён считалось символом защиты. По народным приметам, если посадить бузину рядом с домом, молния в неё не ударит, а её ветки обладают силой оберега. Многие уверены, что бузина способна отгонять тёмные силы и приносить удачу.

Бузина против мышей и насекомых

Огородники часто используют химикаты, капканы и ловушки для борьбы с грызунами, но есть более безопасный и естественный способ — растения с резким запахом. Бузина, полынь и ромашка известны своей способностью отпугивать вредителей.

В листьях бузины содержится небольшое количество синильной кислоты, что делает её непривлекательной для мышей и крыс. Эти грызуны не выносят её запаха и в панике покидают территорию.

Если посадить бузину по периметру огорода, можно надолго забыть о проблеме с вредителями. А для быстрого эффекта можно просто воткнуть срезанные ветки бузины в грядки — это заставит мышей держаться подальше.

Непрошеным гостям здесь не место!

Помимо мышей и крыс, бузина помогает бороться с мошками, комарами и другими насекомыми. Благодаря этому ваши посадки будут защищены без использования химии и лишних хлопот.

Сажайте бузину — и ваш сад станет не только красивым, но и надёжно защищённым!

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Еда и рецепты
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Тайна недр Украины или продано дважды: что ждёт афериста Зеленского? Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Последние материалы
Советы по подготовке дачи к весне: вот что нужно проверить прямо сейчас
Пелагея улетела с дочерью из Москвы после запрета бывшего мужа уезжать из России
Спите как король: прибавляем 20 см и выбираем идеальный размер кровати
Блестящие перспективы развития: в КНР высказались о перспективах отношений России и Китая
Устали от простуды? Откройте для себя добавку с 30-кратным содержанием витамина С
Как питание влияет на зрение: продукты, которые могут навредить вашим глазам
Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода
Карандаш, тени, гель, воск: что выбрать для идеальных бровей
Творог каждый день: польза или скрытая угроза
Как печь в газовой духовке, чтобы ничего не подгорало? Простые хитрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.