Забудьте о мышах и комарах: этот кустарник избавит вас от вредителей навсегда

Если вы всё ещё раздумываете, стоит ли сажать чёрную бузину на своём участке, ответ очевиден — обязательно сажайте! Это не просто декоративное растение, но и надёжный защитник вашего сада от вредителей, а также природный оберег.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бузина

Польза бузины для огорода

Листья бузины разлагаются очень быстро, насыщая почву полезными веществами. Они отлично подходят для компостирования и могут стать ценным удобрением для рассады или комнатных растений. Кроме того, бузина помогает справляться с нашествием вредителей, включая насекомых и грызунов.

Бузина как природный оберег

Это растение с древних времён считалось символом защиты. По народным приметам, если посадить бузину рядом с домом, молния в неё не ударит, а её ветки обладают силой оберега. Многие уверены, что бузина способна отгонять тёмные силы и приносить удачу.

Бузина против мышей и насекомых

Огородники часто используют химикаты, капканы и ловушки для борьбы с грызунами, но есть более безопасный и естественный способ — растения с резким запахом. Бузина, полынь и ромашка известны своей способностью отпугивать вредителей.

В листьях бузины содержится небольшое количество синильной кислоты, что делает её непривлекательной для мышей и крыс. Эти грызуны не выносят её запаха и в панике покидают территорию.

Если посадить бузину по периметру огорода, можно надолго забыть о проблеме с вредителями. А для быстрого эффекта можно просто воткнуть срезанные ветки бузины в грядки — это заставит мышей держаться подальше.

Непрошеным гостям здесь не место!

Помимо мышей и крыс, бузина помогает бороться с мошками, комарами и другими насекомыми. Благодаря этому ваши посадки будут защищены без использования химии и лишних хлопот.

Сажайте бузину — и ваш сад станет не только красивым, но и надёжно защищённым!

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).

