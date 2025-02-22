Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как помочь помидорам после пересадки? Используйте этот проверенный раствор
Запечённая скумбрия — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка
Они никогда не выглядят плохо — три знака зодиака, у которых стиль в крови
Иммунитет собаки рухнет, если не учитывать этот важный момент
Съешьте это перед тренировкой: секретные ингредиенты, которые прокачают ваши результаты
Cвадьба за границей: интересные направления для мальчишника и девичника
Самая популярная ошибка на завтрак: вы делаете это каждый день
Тренды в интерьере 2025 года на удачу: дерево и элегантные аксессуары
Продюсер Бабичев раскрыл, когда в России возобновятся концерты зарубежных звёзд

Мало кто знает, но этот способ позволяет вырастить крепкую кукурузу без хлопот

1:39
Садоводство

Многие садоводы даже не задумываются о том, что кукурузу можно вырастить через рассаду. Однако этот метод позволяет получить более крепкие и здоровые растения, а также избежать проблем с всхожестью. Главное — правильно выбрать сроки посева и учесть несколько важных нюансов.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Когда сажать кукурузу на рассаду?

Идеальное время для посева семян — начало мая. В этот период уже достаточно света, а температура способствует активному росту сеянцев. Главное — создать для молодых растений оптимальные условия, чтобы пересадка в открытый грунт прошла безболезненно.

Как подготовить рассаду?

Для выращивания кукурузы лучше использовать:

  • перегнойно-земляные мешочки;
  • торфо-земляные контейнеры.

Такие ёмкости помогают изолировать сеянцы, что снижает риск повреждения корней при пересадке. Это особенно важно, так как корневая система кукурузы плохо переносит нарушения.

Высадка в открытый грунт

Когда рассада подрастёт и обзаведётся тремя настоящими листьями, её можно высаживать в почву. Обычно это делают около 15 июня. Главное правило — глубина посадки должна быть немного больше, чем высота земляного кома, в котором рос саженец.

После высадки грядки нужно сразу хорошо полить, а затем замульчировать. Это поможет удержать влагу и защитить молодые растения от пересыхания.

Этот способ позволяет вырастить крепкие и здоровые растения, которые дадут обильный урожай.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу
Наука и техника
Катастрофа на наших глазах: удивительно, но никто не замечает, как океан забирает сушу Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Тайна недр Украины или продано дважды: что ждёт афериста Зеленского? Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Последние материалы
Как помочь помидорам после пересадки? Используйте этот проверенный раствор
Запечённая скумбрия — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка
Они никогда не выглядят плохо — три знака зодиака, у которых стиль в крови
Иммунитет собаки рухнет, если не учитывать этот важный момент
Съешьте это перед тренировкой: секретные ингредиенты, которые прокачают ваши результаты
Cвадьба за границей: интересные направления для мальчишника и девичника
Самая популярная ошибка на завтрак: вы делаете это каждый день
Тренды в интерьере 2025 года на удачу: дерево и элегантные аксессуары
Тайна недр Украины или продано дважды: что ждёт афериста Зеленского?
Продюсер Бабичев раскрыл, когда в России возобновятся концерты зарубежных звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.