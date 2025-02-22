Мало кто знает, но этот способ позволяет вырастить крепкую кукурузу без хлопот

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы даже не задумываются о том, что кукурузу можно вырастить через рассаду. Однако этот метод позволяет получить более крепкие и здоровые растения, а также избежать проблем с всхожестью. Главное — правильно выбрать сроки посева и учесть несколько важных нюансов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кукуруза

Когда сажать кукурузу на рассаду?

Идеальное время для посева семян — начало мая. В этот период уже достаточно света, а температура способствует активному росту сеянцев. Главное — создать для молодых растений оптимальные условия, чтобы пересадка в открытый грунт прошла безболезненно.

Как подготовить рассаду?

Для выращивания кукурузы лучше использовать:

перегнойно-земляные мешочки;

торфо-земляные контейнеры.

Такие ёмкости помогают изолировать сеянцы, что снижает риск повреждения корней при пересадке. Это особенно важно, так как корневая система кукурузы плохо переносит нарушения.

Высадка в открытый грунт

Когда рассада подрастёт и обзаведётся тремя настоящими листьями, её можно высаживать в почву. Обычно это делают около 15 июня. Главное правило — глубина посадки должна быть немного больше, чем высота земляного кома, в котором рос саженец.

После высадки грядки нужно сразу хорошо полить, а затем замульчировать. Это поможет удержать влагу и защитить молодые растения от пересыхания.

Этот способ позволяет вырастить крепкие и здоровые растения, которые дадут обильный урожай.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

