Острый перец с подоконника: секрет урожая круглый год

Любители-огородники — настоящие энтузиасты, благодаря которым появляются новые способы выращивания растений не только на даче, но и дома. Один из таких методов разработал Троя Фёдорович Пшеничников, доказав, что острый перец можно успешно культивировать прямо на подоконнике. Причём этот способ позволяет увеличить урожайность в несколько раз! Разбираемся, в чём его секрет.
Троя Фёдорович Пшеничников, литератор и краевед из Ивановской области, был известен как талантливый овощевод-экспериментатор. Одним из его любимых растений был горький перец. Однажды, забыв выбросить кустик после плодоношения, он заметил, что с увеличением светового дня растение начало заново выпускать почки. Интерес ради он обрезал засохшие веточки и стал понемногу поливать. Результат оказался неожиданным: куст дал новые мощные побеги, а цветение стало обильнее, чем при традиционном способе выращивания.
Главная идея — сдвиг сроков посадки на зиму. Это позволяет растению за несколько месяцев развить мощную корневую систему, а весной, когда становится больше солнечного света, перец тратит силы не на рост стеблей, а сразу на цветение и плодоношение.
Как вырастить перец на окне:
Такой метод позволяет собирать урожай с одного растения до пяти лет!
Пшеничников не просто выращивал перец, но и проводил любопытные опыты. В одном из них куст рос в горшке всего на 0,5 литра. Несмотря на это, растение разрослось и дало столько же плодов, сколько и в просторных ёмкостях!
Другой эксперимент показал, что можно обходиться без минеральных удобрений. Автор метода использовал обрезанные листья и стебли как естественное удобрение: укладывал их в горшок, смешивал с землёй и слегка поливал. Осенью он мульчировал почву "травяной резкой" — тонко нарезанной зеленью, которая постепенно разлагалась и питала растение.
Перец, выращенный таким способом, давал в 5-6 раз больше плодов по сравнению с традиционными методами. В первый сезон с одного куста удалось собрать 29 стручков! Причём к приходу солнечных дней растение было уже крепким и готовым к цветению.
Для дома подходят низкорослые и скороспелые сорта:
Если вы мечтаете о свежих, ароматных стручках прямо с подоконника — попробуйте этот метод, и ваш острый перец будет радовать вас урожаем долгие годы!
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