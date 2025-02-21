Как выращивать помидоры вертикально? Секрет получения большого урожая домашних помидоров в маленьком саду

Вертикальное выращивание помидоров экономит место и увеличивает урожай. Для вертикального выращивания нужны опоры и контейнеры.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Посев семян

Семена можно сеять в конце февраля в помещении. Заполните лотки компостом, положите семена и накройте пленкой. Через две-три недели семена прорастут, рассаду можно пересадить в отдельные горшочки.

Выбор места

Помидоры должны находиться на полном солнце и при температуре не менее 18 градусов. Лучше всего выбирать место, выходящее окнами на юг.

Опора и защита

Для вертикального выращивания нужна опора, например, шпалера или колья.

Обеспечьте защиту от ветра, используя стену или забор.

Уход за растениями

Помидоры нуждаются в постоянном поливе и подкормке. Используйте специальные удобрения для томатов.

Обрезка и сбор урожая

Обрезайте боковые побеги для сосредоточения энергии на плодах. Собирайте урожай, когда на кожице плода не останется зеленых пятен.

Выбор сорта

Выбирайте сорта, подходящие для вертикального выращивания, например, кустовые помидоры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

