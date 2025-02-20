Посев семян перца без замачивания

Способ посадки перца без замачивания.\r\n\r\n\r\n\r\nЗалейте торфяные таблетки горячей водой, если есть необходимость лишнюю влагу отожмите.\r\n\r\nПоставьте их в минипарник на слой влажного вермикулита и посадите семена перца в тёплые таблетки.\r\n\r\nОбязательно сверху утрамбуйте торф, чтобы семена сбросили семенную камеру.\r\n\r\nВ каждую таблетку внесите питательно-обеззараживающий раствор по 1 ложке. Можно использовать любое мягкое и не минеральное удобрение. И обязательно добавьте бактерии.\r\n\r\nНакройте парник крышкой с отверстиями и поставьте на садовую грелку.\r\n\r\nКак только появились петли,перенесите под фитолампу и снимите крышку минипарника. Досвечивайте 14 часов в сутки.&nbsp;\r\n\r\n