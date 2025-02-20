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Посев семян перца без замачивания

0:49
Садоводство

Способ посадки перца без замачивания.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец
  1. Залейте торфяные таблетки горячей водой, если есть необходимость лишнюю влагу отожмите.
  2. Поставьте их в минипарник на слой влажного вермикулита и посадите семена перца в тёплые таблетки.
  3. Обязательно сверху утрамбуйте торф, чтобы семена сбросили семенную камеру.
  4. В каждую таблетку внесите питательно-обеззараживающий раствор по 1 ложке. Можно использовать любое мягкое и не минеральное удобрение. И обязательно добавьте бактерии.
  5. Накройте парник крышкой с отверстиями и поставьте на садовую грелку.
  6. Как только появились петли,перенесите под фитолампу и снимите крышку минипарника. Досвечивайте 14 часов в сутки. 
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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