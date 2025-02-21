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5 вкусных растений, которые каждый может вырастить у себя на даче

2:31
Садоводство

Травы — одни из лучших растений. Они быстро растут из семян, многие из них можно срезать и снова посадить, и они универсальны в приготовлении.

Ромашки
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ромашки

Базилик

Выращивание базилика — один из самых простых способов получить эту пряность на своей кухне. Вы можете сажать семена круглый год в помещении или весной и летом на открытом воздухе, и вы сможете собирать урожай базилика уже через три-четыре недели.

Если вы заметили, что ваш базилик желтеет, это может быть признаком слишком низкой температуры. Это может указывать на то, что вы неправильно поливаете базилик. Почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.

Шалфей

Если вы любите пряные травы, добавьте шалфей в свой список самых простых в выращивании трав в домашних условиях.

Шалфею требуется солнечное место, и он также является засухоустойчивым растением, которое может переносить кратковременную засуху. Некоторые сорта шалфея даже цветут, если растут в оптимальных условиях.

Розмарин

Вы можете вырастить розмарин из черенков или из семян розмарина. При сборе розмарина используйте необходимые инструменты для обрезки, чтобы срезать стебли по мере необходимости. Вы также можете обрезать розмарин, чтобы он выглядел аккуратно и красиво на вашем участке.

Мята

Возможно, вы удивитесь, узнав, сколько сортов мяты можно выбрать — от любимых, таких как перечная мята, до более необычных трав, таких как апельсиновая мята. Хорошая новость в том, что все они довольно легко выращиваются.

Для выращивания мяты в помещении требуется светлое место, например, солнечный подоконник. В целом, вы можете собирать урожай мяты уже через пару месяцев после посадки семян.

Ромашка

Ромашка является лекарственным растением и популярным растением для приготовления травяного чая. 

Убедитесь, что вы выращиваете ромашку на хорошо дренируемой, песчаной или суглинистой почве. Для хорошего роста ей нужно много солнечного света, а уровень влажности должен оставаться умеренным. 

Вы можете собирать ромашку во время цветения растения. Срывайте цветки там, где соцветие соединяется со стеблем, и не забывайте промывать их перед использованием.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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