Как правильно сажать бархатцы, чтобы защитить другие растения от вредителей?

0:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бархатцы известны, как неприхотливые в выращивании растения, которые являются отличными компаньонами для огурцов и других овощей.

Фото: Own work by Ömerulusoy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бархатцы

Тем не менее, нужно подумать о том, где именно сажать бархатцы, потому что многие садоводы совершают ошибку, сажая их слишком близко к растениям, которые они должны защищать.

Если посадить бархатцы слишком близко к овощам, то можно столкнуться с тем, что они будут конкурировать с требовательными к питанию растениями, такими, как помидоры.

Кроме того бархатцы быстро растут, поэтому они могут заглушить более мелкие саженцы, которые растут медленнее, например, перцы, сообщает housedigest.com.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

