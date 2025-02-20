Как правильно сажать бархатцы, чтобы защитить другие растения от вредителей?

Бархатцы известны, как неприхотливые в выращивании растения, которые являются отличными компаньонами для огурцов и других овощей.
Тем не менее, нужно подумать о том, где именно сажать бархатцы, потому что многие садоводы совершают ошибку, сажая их слишком близко к растениям, которые они должны защищать.
Если посадить бархатцы слишком близко к овощам, то можно столкнуться с тем, что они будут конкурировать с требовательными к питанию растениями, такими, как помидоры.
Кроме того бархатцы быстро растут, поэтому они могут заглушить более мелкие саженцы, которые растут медленнее, например, перцы, сообщает housedigest.com.
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
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