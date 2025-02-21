Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые огородники используют молотую корицу при выращивании рассады, и это совсем не случайно. Оказывается, этот ароматный порошок помогает защитить молодые растения от серьёзных проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Чем корица полезна для рассады?

Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает её отличным натуральным средством против болезней. Её применение:

Предотвращает появление грибковых заболеваний, которые могут уничтожить молодые растения.

Останавливает распространение инфекции, если растение уже заболело.

Как правильно использовать корицу?

Есть два варианта применения:

Сразу после посадки семян — посыпьте корицей поверхность грунта, чтобы предупредить развитие грибков. После появления ростков — обработайте землю вокруг рассады, если заметили первые признаки заболевания.

Этот простой метод помогает сохранить здоровье рассады без использования химикатов. Попробуйте, и ваши растения скажут вам «спасибо»!

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

