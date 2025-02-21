Корица спасёт вашу рассаду от болезней — простой и безопасный способ

Некоторые огородники используют молотую корицу при выращивании рассады, и это совсем не случайно. Оказывается, этот ароматный порошок помогает защитить молодые растения от серьёзных проблем.
Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает её отличным натуральным средством против болезней. Её применение:
Есть два варианта применения:
Этот простой метод помогает сохранить здоровье рассады без использования химикатов. Попробуйте, и ваши растения скажут вам «спасибо»!
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?