Апельсиновые корки спасут вашу рассаду — несложный способ

Обычно кожуру цитрусовых отправляют в мусорное ведро, но опытные дачники знают, что апельсиновые корки могут принести огромную пользу. Оказывается, их можно использовать ещё на этапе выращивания рассады!
Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Корка апельсина
Как использовать апельсиновую кожуру для рассады?
Хитрость проста: корки апельсинов можно превратить в натуральные горшочки для рассады.
Подготовка корок
Разрежьте апельсин пополам.
Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставив цельные половинки кожуры.
Посадка семян
В кожуре легко сделать дренажные отверстия, что улучшит отток воды.
Заполните её грунтом и посадите семена.
Пересадка в открытый грунт
Когда рассада подрастёт, не нужно доставать растение из корки!
Просто посадите его вместе с "горшочком" — кожура разложится в почве и станет натуральным удобрением.
Почему это работает?
Экологично — натуральный материал разлагается и питает почву.
Просто — не нужно вытаскивать корни рассады при пересадке.
Полезно — цитрусовая кожура содержит вещества, улучшающие почвенную микрофлору.
Попробуйте этот лайфхак, и ваша рассада будет крепкой и здоровой!
Уточнения
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.