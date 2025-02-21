Апельсиновые корки спасут вашу рассаду — несложный способ

Обычно кожуру цитрусовых отправляют в мусорное ведро, но опытные дачники знают, что апельсиновые корки могут принести огромную пользу. Оказывается, их можно использовать ещё на этапе выращивания рассады!

Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корка апельсина

Как использовать апельсиновую кожуру для рассады?

Хитрость проста: корки апельсинов можно превратить в натуральные горшочки для рассады.

Подготовка корок

Разрежьте апельсин пополам.

Ложкой аккуратно удалите мякоть, оставив цельные половинки кожуры.

Посадка семян

В кожуре легко сделать дренажные отверстия, что улучшит отток воды.

Заполните её грунтом и посадите семена.

Пересадка в открытый грунт

Когда рассада подрастёт, не нужно доставать растение из корки!

Просто посадите его вместе с "горшочком" — кожура разложится в почве и станет натуральным удобрением.

Почему это работает?

Экологично — натуральный материал разлагается и питает почву.

Просто — не нужно вытаскивать корни рассады при пересадке.

Полезно — цитрусовая кожура содержит вещества, улучшающие почвенную микрофлору.

Попробуйте этот лайфхак, и ваша рассада будет крепкой и здоровой!

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

