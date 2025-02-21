Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы пионы радовали вас обильным цветением и сочной зеленью? Тогда важно правильно выбрать место для их посадки. Эти многолетники не терпят случайного расположения — ошибки могут привести к слабому росту и скудному цветению.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

1. Пионы любят солнце

Чтобы получить крупные, яркие соцветия, посадите пионы на солнечную сторону участка. В тени они будут расти, но цвести слабо или вообще откажутся.

2. Держитесь подальше от деревьев и кустов

Высокие деревья и раскидистые кустарники могут создавать ненужную тень и забирать питательные вещества из почвы. Поэтому высаживайте пионы на открытом пространстве, где им ничего не будет мешать.

3. Избегайте низин и застоев воды

Корни пионов не переносят переувлажнения, поэтому низины с постоянной сыростью — не лучший выбор. Убедитесь, что участок хорошо дренирован и вода не застаивается после дождя.

4. Древовидные пионы нужно защищать от ветра

Сильные порывы ветра и сквозняки могут повредить нежные побеги. Поэтому древовидные пионы лучше высаживать возле забора или строений, но с подветренной стороны.

Выбирайте для пионов солнечные, сухие и защищённые места, и они отблагодарят вас пышным цветением на долгие годы!

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

