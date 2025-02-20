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Секрет выращивания бананового дерева в квартире — это проще, чем кажется

1:53
Садоводство

Вырастить банановое дерево в домашних условиях вполне реально, даже несмотря на его капризный характер. Главное — знать несколько важных нюансов, и уже через несколько месяцев вы сможете любоваться экзотическим растением у себя дома!

Банановое дерево
Фото: apore by dekoelie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Банановое дерево

Как добыть семена банана?

  1. Выбирайте самые маленькие бананы в магазине.
  2. Упакуйте их в полиэтилен и оставьте в тёплом, тёмном месте на три дня.
  3. Когда кожура потемнеет, снимите её и разрежьте мякоть на три части.
  4. Из нижней части (ближе к плодоножке) извлеките семена круглой формы — именно они дадут всходы.
  5. Выложите семена на бумажное полотенце для просушки.

Посадка семян

  1. Подготовьте контейнер с дренажным слоем.
  2. Насыпьте смесь из 1 части торфа и 3 частей песка.
  3. Разложите семена и присыпьте их тонким слоем (0,5 см) почвы, удобнее всего делать это через сито.
  4. Увлажните грунт пульверизатором, накройте контейнер крышкой и поставьте на батарею.

Сколько ждать всходов?

Семена прорастают от 60 до 90 дней. В этот период важно:

  • Регулярно проветривать и увлажнять грунт.
  • Поддерживать температуру 25-32 °С.
  • Как только появятся первые ростки, переставить контейнер в светлое место.

Пересадка и уход за саженцами

  1. Пересаживать ростки в отдельные горшки можно после появления зелёных листьев.
  2. Грунт должен быть нейтральным и рыхлым.
  3. Подкармливайте растение раз в месяц биогумусом или травяными настоями.
  4. Полив — умеренный, но обильный, без застоя воды.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить настоящее банановое дерево у себя дома!

Уточнения

Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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