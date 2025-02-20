Секрет выращивания бананового дерева в квартире — это проще, чем кажется

Вырастить банановое дерево в домашних условиях вполне реально, даже несмотря на его капризный характер. Главное — знать несколько важных нюансов, и уже через несколько месяцев вы сможете любоваться экзотическим растением у себя дома!
Фото: apore by dekoelie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Банановое дерево
Как добыть семена банана?
Выбирайте самые маленькие бананы в магазине.
Упакуйте их в полиэтилен и оставьте в тёплом, тёмном месте на три дня.
Когда кожура потемнеет, снимите её и разрежьте мякоть на три части.
Из нижней части (ближе к плодоножке) извлеките семена круглой формы — именно они дадут всходы.
Выложите семена на бумажное полотенце для просушки.
Посадка семян
Подготовьте контейнер с дренажным слоем.
Насыпьте смесь из 1 части торфа и 3 частей песка.
Разложите семена и присыпьте их тонким слоем (0,5 см) почвы, удобнее всего делать это через сито.
Увлажните грунт пульверизатором, накройте контейнер крышкой и поставьте на батарею.
Сколько ждать всходов?
Семена прорастают от 60 до 90 дней. В этот период важно:
Регулярно проветривать и увлажнять грунт.
Поддерживать температуру 25-32 °С.
Как только появятся первые ростки, переставить контейнер в светлое место.
Пересадка и уход за саженцами
Пересаживать ростки в отдельные горшки можно после появления зелёных листьев.
Грунт должен быть нейтральным и рыхлым.
Подкармливайте растение раз в месяц биогумусом или травяными настоями.
Полив — умеренный, но обильный, без застоя воды.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить настоящее банановое дерево у себя дома!
Уточнения
Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).