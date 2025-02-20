Как получить картофель на 2 месяца раньше? Дачники делятся секретом

Мечтаете похвастаться молодой картошкой раньше соседей? Один из самых эффективных способов ускорить развитие корнеплодов — выращивание под агроволокном. Этот метод не только защищает растения от весенних заморозков, но и позволяет собрать урожай на 1-2 месяца раньше обычного.
Главная задача укрывного материала — сохранение тепла в почве. Земля под агроволокном прогревается быстрее и дольше держит тепло, создавая идеальные условия для роста картофеля.
Да! Этот вариант поможет не только защитить посадки от холода, но и снизит количество сорняков. Расстелите чёрное агроволокно на вспаханной почве, сделайте в нём небольшие разрезы, посадите клубни и слегка присыпьте их землёй.
Согласитесь, ничего сложного, а результат вас приятно удивит!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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