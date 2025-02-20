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Как получить картофель на 2 месяца раньше? Дачники делятся секретом

1:28
Садоводство

Мечтаете похвастаться молодой картошкой раньше соседей? Один из самых эффективных способов ускорить развитие корнеплодов — выращивание под агроволокном. Этот метод не только защищает растения от весенних заморозков, но и позволяет собрать урожай на 1-2 месяца раньше обычного.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Как работает агроволокно?

Главная задача укрывного материала — сохранение тепла в почве. Земля под агроволокном прогревается быстрее и дольше держит тепло, создавая идеальные условия для роста картофеля.

Как закрепить агроволокно, чтобы его не унесло ветром?

  • Разложите камни или бутылки с водой по краям полотна.
  • Либо просто слегка прикопайте края землёй — так материал точно останется на месте.

Можно ли использовать чёрное агроволокно?

Да! Этот вариант поможет не только защитить посадки от холода, но и снизит количество сорняков. Расстелите чёрное агроволокно на вспаханной почве, сделайте в нём небольшие разрезы, посадите клубни и слегка присыпьте их землёй.

Почему стоит попробовать этот метод?

  • Защищает от весенних заморозков.
  • Снижает количество сорняков.
  • Позволяет собрать урожай на 1-2 месяца раньше.
  • Не требует сложного ухода.

Согласитесь, ничего сложного, а результат вас приятно удивит!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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