Как получить картофель на 2 месяца раньше? Дачники делятся секретом

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете похвастаться молодой картошкой раньше соседей? Один из самых эффективных способов ускорить развитие корнеплодов — выращивание под агроволокном. Этот метод не только защищает растения от весенних заморозков, но и позволяет собрать урожай на 1-2 месяца раньше обычного.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Как работает агроволокно?

Главная задача укрывного материала — сохранение тепла в почве. Земля под агроволокном прогревается быстрее и дольше держит тепло, создавая идеальные условия для роста картофеля.

Как закрепить агроволокно, чтобы его не унесло ветром?

Разложите камни или бутылки с водой по краям полотна.

Либо просто слегка прикопайте края землёй — так материал точно останется на месте.

Можно ли использовать чёрное агроволокно?

Да! Этот вариант поможет не только защитить посадки от холода, но и снизит количество сорняков. Расстелите чёрное агроволокно на вспаханной почве, сделайте в нём небольшие разрезы, посадите клубни и слегка присыпьте их землёй.

Почему стоит попробовать этот метод?

Защищает от весенних заморозков.

Снижает количество сорняков.

Позволяет собрать урожай на 1-2 месяца раньше.

Не требует сложного ухода.

Согласитесь, ничего сложного, а результат вас приятно удивит!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

