Муравьи и тля исчезнут с вашего участка, если использовать этот простой раствор

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нашатырный спирт — это не только антисептик из аптечки, но и настоящая находка для садоводов. Он помогает не только подкормить растения, но и защитить огород от вредителей. Разбираемся, как использовать это универсальное средство на участке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

1. Подкормка растений

Нашатырный спирт — это богатый источник азота, которого так не хватает многим культурам. Для удобрения добавьте 1 столовую ложку нашатыря на 10 литров воды, тщательно размешайте и полейте растения. Это поможет зелени нарастить массу и укрепить иммунитет.

2. Защита от морковной и луковой мухи

Тем же раствором (1 ст. ложка на 10 л воды) можно обработать грядки, чтобы избавиться от луковой и морковной мухи. После полива обязательно прорыхлите почву — это усилит эффект.

3. Средство от муравьёв

Муравьи часто становятся проблемой в саду и даже на даче. Чтобы отпугнуть их, протрите полы, подоконники и другие места скопления раствором из 100 мл нашатыря и 1 литра воды.

4. Защита от тли

Нашатырный спирт отлично борется с этим вредителем. Смешайте 2 ст. ложки нашатыря, 1 ст. ложку жидкого мыла и 10 л воды, а затем опрыскайте растения. Это средство поможет раз и навсегда избавиться от тли.

5. Отпугивание комаров и мошек

Чтобы избежать укусов насекомых, просто смешайте нашатырный спирт и воду в равных пропорциях и нанесите на открытые участки кожи. Запах быстро испарится, но для комаров и мошек он станет непреодолимым барьером.

Нашатырный спирт — простой, но эффективный помощник для сада и дачи. Попробуйте эти способы, и ваш участок станет защищённым и плодородным!

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) — водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.

