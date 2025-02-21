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Фиалка не цветёт? Попробуйте этот простой трюк — результат вас удивит

1:26
Садоводство

Фиалки — капризные, но невероятно красивые комнатные растения. Чтобы они радовали пышным цветением, необходимо учитывать множество факторов: достаточное освещение, правильную температуру и своевременную подкормку. Если цветок упрямо отказывается цвести, возможно, ему не хватает питательных веществ. И здесь на помощь может прийти… чёрный чай!

Анютины глазки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анютины глазки

Как чёрный чай помогает фиалкам?

Этот привычный напиток можно использовать как натуральное удобрение. Важно, чтобы чай был без добавок и ароматизаторов, иначе они могут навредить растению. Чайная заварка богата:

  • Калием — способствует формированию бутонов и укрепляет корневую систему.
  • Магнием — улучшает процесс фотосинтеза, делая листья яркими и здоровыми.
  • Железом — предотвращает хлороз и улучшает общий тонус растения.

Как правильно применять чайную подкормку?

  • Чайный настой. Заварите некрепкий чёрный чай (без сахара), остудите и поливайте фиалку раз в 14-16 дней.
  • Использование чайной заварки. Оставшиеся чайные листья можно смешать с почвой — они улучшат её структуру и обеспечат цветок полезными веществами.

Регулярная чайная подкормка поможет фиалке набраться сил и зацвести пышными бутонами!

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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