Фиалка не цветёт? Попробуйте этот простой трюк — результат вас удивит

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фиалки — капризные, но невероятно красивые комнатные растения. Чтобы они радовали пышным цветением, необходимо учитывать множество факторов: достаточное освещение, правильную температуру и своевременную подкормку. Если цветок упрямо отказывается цвести, возможно, ему не хватает питательных веществ. И здесь на помощь может прийти… чёрный чай!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анютины глазки

Как чёрный чай помогает фиалкам?

Этот привычный напиток можно использовать как натуральное удобрение. Важно, чтобы чай был без добавок и ароматизаторов, иначе они могут навредить растению. Чайная заварка богата:

Калием — способствует формированию бутонов и укрепляет корневую систему.

— способствует формированию бутонов и укрепляет корневую систему. Магнием — улучшает процесс фотосинтеза, делая листья яркими и здоровыми.

— улучшает процесс фотосинтеза, делая листья яркими и здоровыми. Железом — предотвращает хлороз и улучшает общий тонус растения.

Как правильно применять чайную подкормку?

Чайный настой . Заварите некрепкий чёрный чай (без сахара), остудите и поливайте фиалку раз в 14-16 дней.

. Заварите некрепкий чёрный чай (без сахара), остудите и поливайте фиалку раз в 14-16 дней. Использование чайной заварки. Оставшиеся чайные листья можно смешать с почвой — они улучшат её структуру и обеспечат цветок полезными веществами.

Регулярная чайная подкормка поможет фиалке набраться сил и зацвести пышными бутонами!

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

