Как отличить качественные семена от подделки? Главное, знать эти хитрости

Выбор семян — это залог хорошего урожая. Однако на рынке немало недобросовестных продавцов, предлагающих просроченный или поддельный товар. Как не попасть в ловушку и приобрести качественные семена?
Лучше всего покупать продукцию у известных компаний с хорошей репутацией. Перед покупкой:
Надёжнее всего покупать семена в специализированных магазинах или у официальных дилеров, где есть все необходимые сертификаты. Избегайте уличных рынков, переходов и случайных продавцов — там часто продают просроченный и некачественный товар.
Перед покупкой проверьте:
Слишком низкая стоимость может указывать на просроченные или поддельные семена. Завышенная цена — признак желания продавца заработать на неопытных покупателях. Оптимальный вариант — сравнить стоимость аналогичных товаров в разных магазинах.
Если сомневаетесь в качестве семян, сделайте пробный посев:
Если результат хороший, можно смело высаживать остальную партию. В противном случае — требуйте возврата или обмена.
Выбирайте семена правильно, и ваш урожай вас порадует!
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.
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