Хрустящий редис и ароматный лук без грядок? Вот как это сделать

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежие огурцы, хрустящий редис и ароматная зелень — всё это можно вырастить прямо в квартире, даже если у вас нет дачи. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие культуры легко выращивать дома и как сделать это правильно.

Фото: Radish Редис

Какие овощи и зелень можно посадить в квартире?

Весной в домашних условиях можно получить урожай:

Огурцов - выбирайте специальные сорта для комнатного выращивания. Они не требуют много земли и легко растут даже в комнате.

- выбирайте специальные сорта для комнатного выращивания. Они не требуют много земли и легко растут даже в комнате. Редиса - лучше разместить рассаду на незастеклённом балконе, так как в квартире ему слишком жарко.

- лучше разместить рассаду на незастеклённом балконе, так как в квартире ему слишком жарко. Лука - просто посадите в воду, и он быстро даст свежие зелёные перья.

- просто посадите в воду, и он быстро даст свежие зелёные перья. Зелени - шпинат, базилик, салат и микрозелень отлично чувствуют себя на подоконнике.

Когда сеять рассаду?

Перцы и баклажаны садоводы уже посадили.

В конце февраля — начале марта самое время сеять томаты и цветы (кроме петунии — для неё уже поздно).

Следуя этим советам, можно наслаждаться свежими овощами уже в апреле-мае!

Как ухаживать за домашним огородом?

Чтобы получить хороший урожай, важно правильно ухаживать за растениями. Огурцы и редис нуждаются в солнечном свете, поэтому лучше ставить рассаду на южные или юго-восточные окна. Поливать растения следует умеренно, избегая застоя воды, иначе корни могут загнить, как сообщает Москва 24

Для зелени подойдёт рыхлая и питательная почва, а вот огурцы и ия следует умеренно, избегая застоя воды, иначе корни могут загнить, томаты лучше подкармливать специальными удобрениями. Также важно регулярно проветривать помещение, особенно если рассада растёт на подоконнике — так стебли не вытянутся, а растения будут крепкими и здоровыми.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

