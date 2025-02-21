Хрустящий редис и ароматный лук без грядок? Вот как это сделать

Свежие огурцы, хрустящий редис и ароматная зелень — всё это можно вырастить прямо в квартире, даже если у вас нет дачи. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие культуры легко выращивать дома и как сделать это правильно.
Весной в домашних условиях можно получить урожай:
Следуя этим советам, можно наслаждаться свежими овощами уже в апреле-мае!
Чтобы получить хороший урожай, важно правильно ухаживать за растениями. Огурцы и редис нуждаются в солнечном свете, поэтому лучше ставить рассаду на южные или юго-восточные окна. Поливать растения следует умеренно, избегая застоя воды, иначе корни могут загнить, как сообщает Москва 24
Для зелени подойдёт рыхлая и питательная почва, а вот огурцы и ия следует умеренно, избегая застоя воды, иначе корни могут загнить, томаты лучше подкармливать специальными удобрениями. Также важно регулярно проветривать помещение, особенно если рассада растёт на подоконнике — так стебли не вытянутся, а растения будут крепкими и здоровыми.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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