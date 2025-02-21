Секрет опытных садоводов: как вырастить клубнику, чтобы урожай был в два раза больше

Клубники много не бывает, особенно если она сладкая, сочная и ароматная. Однако, чтобы кусты радовали обильным урожаем, за ними нужно правильно ухаживать. Какие ошибки совершают садоводы и что делать, чтобы грядки приносили максимум ягод?
Клубника любит влагу, но избыток воды ей вредит. Поэтому важно соблюдать баланс:
Чтобы кусты плодоносили обильно, их необходимо подкармливать не менее трёх раз за сезон. Удобрения помогают растению набраться сил для цветения и формирования ягод, а также укрепляют его перед зимовкой.
Клубника подвержена грибковым заболеваниям и атаке насекомых. Регулярные профилактические обработки помогут избежать потерь урожая.
Через 3-4 года кусты истощаются и начинают хуже плодоносить. Чтобы этого не произошло, клубнику необходимо пересаживать на новое место, обновляя посадки.
Следуя этим нехитрым правилам, можно ежегодно собирать крупные, сладкие ягоды и радоваться отличному урожаю!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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