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Секрет опытных садоводов: как вырастить клубнику, чтобы урожай был в два раза больше

1:30
Садоводство

Клубники много не бывает, особенно если она сладкая, сочная и ароматная. Однако, чтобы кусты радовали обильным урожаем, за ними нужно правильно ухаживать. Какие ошибки совершают садоводы и что делать, чтобы грядки приносили максимум ягод?

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Главное правило — регулярный полив

Клубника любит влагу, но избыток воды ей вредит. Поэтому важно соблюдать баланс:

  • Поливать нужно регулярно, особенно в засушливую погоду.
  • Нельзя прекращать полив сразу после сбора урожая — осенью растения тоже нуждаются в воде, особенно если дожди идут редко.

Подкормки — залог богатого урожая

Чтобы кусты плодоносили обильно, их необходимо подкармливать не менее трёх раз за сезон. Удобрения помогают растению набраться сил для цветения и формирования ягод, а также укрепляют его перед зимовкой.

Защита от болезней и вредителей

Клубника подвержена грибковым заболеваниям и атаке насекомых. Регулярные профилактические обработки помогут избежать потерь урожая.

Омоложение грядок

Через 3-4 года кусты истощаются и начинают хуже плодоносить. Чтобы этого не произошло, клубнику необходимо пересаживать на новое место, обновляя посадки.

Следуя этим нехитрым правилам, можно ежегодно собирать крупные, сладкие ягоды и радоваться отличному урожаю!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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