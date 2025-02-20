Поливал рассаду неправильно, пока сосед не показал этот способ

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одна из распространённых проблем при выращивании рассады — появление плесени. Белый пушистый налёт затягивает поверхность почвы, мешая корням получать кислород, что замедляет рост растений и приводит к их гибели.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Причины появления плесени:

— Избыточная влажность и отсутствие дренажа

— Плохая циркуляция воздуха

— Заражённый или нестерилизованный грунт

— Низкие температуры

Как избавиться от плесени:

— Удалите заражённый верхний слой почвы и замените его свежим

— Присыпьте грунт древесной золой, активированным углём или песком

— Уменьшите полив, дайте почве подсохнуть

— Проветривайте рассаду не менее 2–3 раз в день

— Проверьте дренажные отверстия и прочистите их при необходимости

Зелёный налёт на почве

Если почва покрылась тонким зелёным налётом, значит, в ней начали размножаться водоросли. Это нарушает воздухообмен, задерживает влагу и создаёт благоприятную среду для плесени.

Причины:

— Избыток влаги

— Яркий свет, который активизирует рост водорослей

— Кислотная почва

— Заражённый грунт

Как избавиться:

— Удалите верхний слой земли и замените его свежим

— Используйте нижний полив через поддон

— Обеспечьте вентиляцию

— Присыпьте поверхность песком или древесным углём, чтобы ограничить доступ света

Почва быстро пересыхает

Если грунт становится твёрдым и рассыпчатым, плохо удерживает влагу, то рассада испытывает стресс. Это мешает её развитию, увеличивает риск болезней и гибели.

Причины:

— Недостаточный полив

— Лёгкий, рыхлый грунт (например, с высоким содержанием песка)

— Сухой воздух и высокая температура в помещении

— Прямые солнечные лучи

Как исправить:

— Оптимизируйте полив, используйте метод нижнего увлажнения

— Применяйте мульчирование с помощью мха, кокосового субстрата, песка

— Добавьте в грунт гидрогель или вермикулит для удержания влаги

— Поддерживайте влажность воздуха, установив рядом ёмкость с водой

— Избегайте перегрева почвы

Белый или жёлтый налёт (соли на почве)

Если налёт твёрдый, не пушистый, а слегка желтоватый и виден не только на почве, но и на стенках ёмкости — это избыточные соли. Они мешают растениям усваивать влагу и питательные вещества.

Причины:

— Полив жёсткой водой с высоким содержанием солей

— Чрезмерное внесение минеральных удобрений

— Плохой дренаж

Как избавиться:

— Удалите налёт и замените верхний слой почвы

— Используйте мягкую воду для полива (отстоянную, кипячёную, талую)

— Поливайте умеренно, лучше через поддон

— После полива аккуратно рыхлите почву

— Сведите к минимуму использование минеральных удобрений

Почвенные мушки (грибные комарики) на рассаде

Грибные комарики не опасны сами по себе, но их личинки разрушают корни рассады, из-за чего растения могут погибнуть.

Причины:

— Избыточный полив, способствующий размножению личинок

— Использование заражённого грунта

— Добавление органических отходов в качестве подкормки

Как избавиться:

— Замените верхний слой почвы сухим

— Уменьшите полив, особенно верхний

— Установите липкие ленты для ловли взрослых особей

— Используйте народные ловушки с уксусом или сладким сиропом

— В крайнем случае примените инсектициды, такие как Актара или Гром-2

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

