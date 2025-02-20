Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухофрукты не вечные — как понять, что их пора выбрасывать
Этот напиток ускоряет обмен веществ, очищает организм и продлевает молодость
Почему в доме пахнет сыростью и как это исправить
Теперь блины — ещё вкуснее: как выбрать муку для идеального теста
Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории
Муравьи и тля исчезнут с вашего участка, если использовать этот простой раствор
Подводная охота в Дагестане — что нужно знать туристу
Как правильно ухаживать за ушами кошки, чтобы избежать проблем: не игнорируйте эти советы
Не бойтесь носить кожаную куртку: пять секретов, чтобы выглядеть стильно, а не как в 90-е

Поливал рассаду неправильно, пока сосед не показал этот способ

3:35
Садоводство

Одна из распространённых проблем при выращивании рассады — появление плесени. Белый пушистый налёт затягивает поверхность почвы, мешая корням получать кислород, что замедляет рост растений и приводит к их гибели.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Причины появления плесени:

— Избыточная влажность и отсутствие дренажа
— Плохая циркуляция воздуха
— Заражённый или нестерилизованный грунт
— Низкие температуры

Как избавиться от плесени:

— Удалите заражённый верхний слой почвы и замените его свежим
— Присыпьте грунт древесной золой, активированным углём или песком
— Уменьшите полив, дайте почве подсохнуть
— Проветривайте рассаду не менее 2–3 раз в день
— Проверьте дренажные отверстия и прочистите их при необходимости

Зелёный налёт на почве

Если почва покрылась тонким зелёным налётом, значит, в ней начали размножаться водоросли. Это нарушает воздухообмен, задерживает влагу и создаёт благоприятную среду для плесени.

Причины:

— Избыток влаги
— Яркий свет, который активизирует рост водорослей
— Кислотная почва
— Заражённый грунт

Как избавиться:

— Удалите верхний слой земли и замените его свежим
— Используйте нижний полив через поддон
— Обеспечьте вентиляцию
— Присыпьте поверхность песком или древесным углём, чтобы ограничить доступ света

Почва быстро пересыхает

Если грунт становится твёрдым и рассыпчатым, плохо удерживает влагу, то рассада испытывает стресс. Это мешает её развитию, увеличивает риск болезней и гибели.

Причины:

— Недостаточный полив
— Лёгкий, рыхлый грунт (например, с высоким содержанием песка)
— Сухой воздух и высокая температура в помещении
— Прямые солнечные лучи

Как исправить:

— Оптимизируйте полив, используйте метод нижнего увлажнения
— Применяйте мульчирование с помощью мха, кокосового субстрата, песка
— Добавьте в грунт гидрогель или вермикулит для удержания влаги
— Поддерживайте влажность воздуха, установив рядом ёмкость с водой
— Избегайте перегрева почвы

Белый или жёлтый налёт (соли на почве)

Если налёт твёрдый, не пушистый, а слегка желтоватый и виден не только на почве, но и на стенках ёмкости — это избыточные соли. Они мешают растениям усваивать влагу и питательные вещества.

Причины:

— Полив жёсткой водой с высоким содержанием солей
— Чрезмерное внесение минеральных удобрений
— Плохой дренаж

Как избавиться:

— Удалите налёт и замените верхний слой почвы
— Используйте мягкую воду для полива (отстоянную, кипячёную, талую)
— Поливайте умеренно, лучше через поддон
— После полива аккуратно рыхлите почву
— Сведите к минимуму использование минеральных удобрений

Почвенные мушки (грибные комарики) на рассаде

Грибные комарики не опасны сами по себе, но их личинки разрушают корни рассады, из-за чего растения могут погибнуть.

Причины:

— Избыточный полив, способствующий размножению личинок
— Использование заражённого грунта
— Добавление органических отходов в качестве подкормки

Как избавиться:

— Замените верхний слой почвы сухим
— Уменьшите полив, особенно верхний
— Установите липкие ленты для ловли взрослых особей
— Используйте народные ловушки с уксусом или сладким сиропом
— В крайнем случае примените инсектициды, такие как Актара или Гром-2

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Этот напиток ускоряет обмен веществ, очищает организм и продлевает молодость
Почему в доме пахнет сыростью и как это исправить
Теперь блины — ещё вкуснее: как выбрать муку для идеального теста
Авто, которые живут дольше, чем некоторые браки: самые надежные внедорожники в истории
Муравьи и тля исчезнут с вашего участка, если использовать этот простой раствор
Подводная охота в Дагестане — что нужно знать туристу
Как правильно ухаживать за ушами кошки, чтобы избежать проблем: не игнорируйте эти советы
Не бойтесь носить кожаную куртку: пять секретов, чтобы выглядеть стильно, а не как в 90-е
Татьяна Лазарева* показала, как нянчится с новорождённой внучкой
Научный прорыв: учёные определили, где на Земле водород вырабатывается эффективнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.