Поливал рассаду неправильно, пока сосед не показал этот способ

Одна из распространённых проблем при выращивании рассады — появление плесени. Белый пушистый налёт затягивает поверхность почвы, мешая корням получать кислород, что замедляет рост растений и приводит к их гибели.
— Избыточная влажность и отсутствие дренажа
— Плохая циркуляция воздуха
— Заражённый или нестерилизованный грунт
— Низкие температуры
— Удалите заражённый верхний слой почвы и замените его свежим
— Присыпьте грунт древесной золой, активированным углём или песком
— Уменьшите полив, дайте почве подсохнуть
— Проветривайте рассаду не менее 2–3 раз в день
— Проверьте дренажные отверстия и прочистите их при необходимости
Если почва покрылась тонким зелёным налётом, значит, в ней начали размножаться водоросли. Это нарушает воздухообмен, задерживает влагу и создаёт благоприятную среду для плесени.
— Избыток влаги
— Яркий свет, который активизирует рост водорослей
— Кислотная почва
— Заражённый грунт
— Удалите верхний слой земли и замените его свежим
— Используйте нижний полив через поддон
— Обеспечьте вентиляцию
— Присыпьте поверхность песком или древесным углём, чтобы ограничить доступ света
Если грунт становится твёрдым и рассыпчатым, плохо удерживает влагу, то рассада испытывает стресс. Это мешает её развитию, увеличивает риск болезней и гибели.
— Недостаточный полив
— Лёгкий, рыхлый грунт (например, с высоким содержанием песка)
— Сухой воздух и высокая температура в помещении
— Прямые солнечные лучи
— Оптимизируйте полив, используйте метод нижнего увлажнения
— Применяйте мульчирование с помощью мха, кокосового субстрата, песка
— Добавьте в грунт гидрогель или вермикулит для удержания влаги
— Поддерживайте влажность воздуха, установив рядом ёмкость с водой
— Избегайте перегрева почвы
Если налёт твёрдый, не пушистый, а слегка желтоватый и виден не только на почве, но и на стенках ёмкости — это избыточные соли. Они мешают растениям усваивать влагу и питательные вещества.
— Полив жёсткой водой с высоким содержанием солей
— Чрезмерное внесение минеральных удобрений
— Плохой дренаж
— Удалите налёт и замените верхний слой почвы
— Используйте мягкую воду для полива (отстоянную, кипячёную, талую)
— Поливайте умеренно, лучше через поддон
— После полива аккуратно рыхлите почву
— Сведите к минимуму использование минеральных удобрений
Грибные комарики не опасны сами по себе, но их личинки разрушают корни рассады, из-за чего растения могут погибнуть.
— Избыточный полив, способствующий размножению личинок
— Использование заражённого грунта
— Добавление органических отходов в качестве подкормки
— Замените верхний слой почвы сухим
— Уменьшите полив, особенно верхний
— Установите липкие ленты для ловли взрослых особей
— Используйте народные ловушки с уксусом или сладким сиропом
— В крайнем случае примените инсектициды, такие как Актара или Гром-2
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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