Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода
Не умеют читать и писать — путешественник о жителях глубинки США
Репетиторы на базе ИИ: как они меняют подход к обучению
Главные правила выбора румян, о которых никто не говорит
Волочкова показала, какое платье выбрала для свадьбы дочери
Грядет кризис на рынке складов: почему спрос падает
Сверхпроводимость выходит на новый уровень — найден путь к её управлению
Собака грызёт все подряд? Пять эффективных способов уберечь вашу мебель и обувь от острых зубов
Всего 4 минуты в день, и жир сгорает сам: этот метод тренировок работает безотказно

Как вырастить яблоки без червей: важный совет от опытных садоводов

3:22
Садоводство » Вредители и болезни

Проблема червивых яблок знакома многим садоводам. Вырастить урожай здоровых и вкусных яблок — мечта каждого огородника, но, к сожалению, не всегда она становится реальностью. Если ваши яблоки поражены червями, а у соседей их плоды выглядят идеально, стоит разобраться в причинах этой ситуации и узнать, как предотвратить проблемы с вредителями.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Вредители и болезни

Одной из основных причин появления червивых яблок являются яблоневые плодожорки и другие вредители. Плодожорка откладывает яйца внутри плода, и когда личинки вырастают, они начинают кушать мякоть яблока. Важно регулярно проверять деревья на наличие вредителей и применять меры борьбы, такие как использование ловушек на основе феромонов или инсектицидов, соответствующих вашему методу ведения садоводства.

Посадка и уход

Местоположение яблонь, тип почвы, а также правильный уход за растениями играют важную роль в формировании здоровья плодов. Если ваши деревья посажены в затененном или слишком влажном месте, это может способствовать возникновению болезней и привлечению вредителей. Важно выбирать солнечные места для посадки и следить за тем, чтобы деревья не испытывали стресса от недостатка влаги или питательных веществ.

Правильная обрезка

Правильная обрезка помогает увеличить циркуляцию воздуха между ветвями и позволяет солнечному свету достигать плодов. Если ваши яблони заросли и имеют много лишних веток, это может создавать идеальные условия для размножения вредителей и заболеваний. Регулярная обрезка и формирование кроны улучшат здоровье деревьев и качество урожая.

Состояние урожая

Неправильное обращение с урожаем также может стать причиной появления червивых плодов. Если яблоки долго хранятся или подвергаются механическим повреждениям при сборе, они становятся уязвимыми для вредителей и гнилей. Старайтесь аккуратно собирать и обрабатывать урожай, а также использовать подходящие условия для хранения.

Профилактические меры

Для защиты от вредителей и болезней обязательно следует проводить профилактические обработки. Воспользуйтесь натуральными средствами, такими как настой чеснока или перца, которые отпугнут насекомых, или обработайте деревья биопрепаратами. Регулярное наблюдение за состоянием яблонь также поможет вам избежать проблем.

Региональные особенности

Наконец, стоит учесть, что микроклимат и местные экосистемы также влияют на численность вредителей. Если ваши соседи живут в более благоприятных условиях, это может объяснить отсутствие червивых яблок у них. Например, в какой-то местности могут быть естественные хищники, которые контролируют популяции вредителей, или микроорганизмы, препятствующие распространению болезней.

Через понимание причин, почему ваши яблоки червивые, вы сможете предпринять шаги для улучшения качества своего урожая. Правильный выбор места для посадки, уход за деревьями, обрезка и профилактические меры — это ключевые факторы, которые помогут вам получить сочные и здоровые яблоки. 

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Красота и стиль
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет Аудио 
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Скрытые сокровища Калифорнии: отдых вдали от городской суеты
419 заражённых, 53 погибших — неизвестная инфекция распространяется в Конго
Что будет, если отказаться от сахара на месяц: ваш организм удивит вас больше, чем весы
Как вырастить яблоки без червей: важный совет от опытных садоводов
Шимпанзе против бонобо: поразительные различия между нашими ближайшими родственниками
Геометрия вязания: как петли кодируют свойства пряжи
Самая мягкая аварийная посадка — пилот посадил самолёт без переднего шасси
Собчак высказалась о конфузе Юрия Борисова на иностранной кинопремии
Цены на недвижимость в Севастополе шокируют: жильё дороже, чем в Москве
Киев готовит тотальную охоту и облаву на юношей с 18 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.