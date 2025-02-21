Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов
Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру

Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду

4:06
Садоводство

Травяные настои — это натуральные средства для ухода за растениями, которые эффективно помогают улучшить их рост, укрепить иммунитет и защитить от вредителей. Они просты в приготовлении и использовании, а также безопасны для окружающей среды.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крапива

 Зачем использовать травяные настои?

  1. Улучшение здоровья растений: настои могут обогатить почву микроэлементами и витаминами, необходимыми для роста.
  2. Защита от вредителей: многие травы имеют естественные репеллентные свойства, которые помогают отпугивать насекомых и болезнетворные микроорганизмы.
  3. Стимуляция роста: настои могут активизировать процессы роста и цветения у растений.

Каковы основные ингредиенты?

Разнообразные травы могут быть использованы для приготовления настоев. Некоторые из наиболее популярных:

  1. Крапива: содержит много азота, витаминов и минералов, что делает ее отличным удобрением.
  2. Ромашка: помогает в борьбе с болезнями, обладает антисептическими свойствами.
  3. Череда: известна своим фунгицидным действием и помогает при борьбе с грибковыми инфекциями.
  4. Мелисса и мелисса лекарственная: эффективны в качестве репеллентов против вредителей.

Как приготовить травяной настой?

1. Настой из крапивы:

  • Ингредиенты: 1 часть свежих или сухих листьев крапивы, 10 частей воды.
  • Приготовление:
         1. Наполните ведро или другой контейнер крапивой.
         2. Залейте теплой (но не кипящей) водой.
         3. Закройте крышкой и дайте настояться 3-7 дней, периодически помешивая.
         4. Процедите и разводите 1:10 перед использованием.

2. Настой из ромашки:

  • Ингредиенты: 1 часть цветков ромашки, 10 частей воды.
  • Приготовление:
         1. Залейте ромашку кипятком и дайте настояться 24 часа.
         2. Процедите и используйте как опрыскивание для защиты от вредителей.

3. Настой из череды:

  • Ингредиенты: 1 часть череды, 5 частей воды.
  • Приготовление:
         1. Залейте череду холодной водой и настаивайте 2-3 дня.
         2. Процедите и используйте для полива или опрыскивания.

Как использовать травяные настои?

  1. Полив: разводите настои с водой в пропорции 1:10 и используйте для полива овощных и цветочных растений. Это поможет улучшить почву и обеспечить растения необходимыми питательными веществами.
  2. Опрыскивание: настои могут быть использованы для профилактики заболеваний и защиты от вредителей. Опрыскивайте листья растений 1-2 раза в неделю в течение вегетационного периода.
  3. Корневая подкормка: используйте растворы для корневой подкормки, чтобы укрепить растения и предотвратить дефицит питательных веществ.
  4. Перемешивание с компостом: настой можно добавлять в компост для повышения его питательности и улучшения структуры.

Советы по использованию травяных настоев

  • Время применения: оптимальное время для опрыскивания — утро или вечер, чтобы избежать солнечного ожога на листьях.
  • Изучение растений: разные растения могут по-разному реагировать на травяные настои. Лучше начинать с небольших доз для проверки реакции.
  • Осторожность с концентрацией: не перегружайте растения слишком крепкими настоями, чтобы не вызвать ожоги.
  • Сезонность применения: настои лучше всего использовать в активный вегетационный период растений (весной и летом).

Травяные настои — это отличный способ органического ухода за растениями, который позволяет улучшить их здоровье и самочувствие. Благодаря простоте приготовления и многогранной пользе, такие настои могут стать незаменимым помощником в вашем саду.

Уточнения

Настой (лат. Infusum) — недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для получения биологически активных веществ.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
В Египте вводятся новые правила для туристов
Туризм
В Египте вводятся новые правила для туристов Аудио 
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов
Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.