Как избавиться от неприятного запаха в компостной куче?

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компост – это один из лучших способов утилизировать органические отходы и обогатить почву в вашем саду или огороде. Тем не менее, многие садоводы сталкиваются с проблемой неприятного запаха из своих компостных куч. Почему одни компосты радуют земляным ароматом, а другие источают зловоние?

Фото: Own work by Goyojona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Причины неприятного запаха компоста

Неправильный баланс зеленых и коричневых материалов: компост должен содержать правильное соотношение «зеленых» (влажных, богатых азотом) и «коричневых» (сухих, богатых углеродом) материалов. Если в компосте слишком много зеленых составляющих, это зачастую приводит к анаэробным условиям, что и вызывает неприятный запах. Недостаточная аэрация: компостировка требует доступа кислорода для поддержания аэробных процессов. Если ваша компостная куча слишком уплотнена или неправильно уложена, это может привести к образованию анаэробных условий, способствующих выделению сероводорода и других зловонных газов. Избыточная влажность: если компост слишком влажный, то он может начать гнить вместо разложения. Влажность необходимо контролировать, чтобы не допустить появления плесени и гнилостных микроорганизмов. Неподходящие материалы: Некоторые отходы, такие как мясо, рыба или молочные продукты, не должны попадать в компост. Они могут привлекать животных и вызывать неприятные запахи.

Секретная добавка для улучшения компоста

Многие опытные компостеры подметили, что добавление определённых материалов может значительно улучшить качество слоя компоста и устранить неприятные запахи. Одним из таких секретов является использование зерновых отрубей или специальной компостной культуры. Они могут служить источником полезных микроорганизмов, которые стимулируют аэробные процессы и способствуют более быстрому разложению органических материалов.

Как использовать отруби:

Смешайте отруби с влажными материалами в компостной куче.

Убедитесь, что они равномерно распределены по всей куче.

Добавляйте отруби в небольших количествах, чтобы избежать перегрева и избыточной влажности.

Другой эффективный способ улучшить состояние компостной кучи – использование смешанных микробных препаратов, содержащих бактерии и грибы, способствующие разложению. Такие препараты активизируют процесс гниения и способствуют образованию здорового, земляного запаха.

Рекомендации по компостированию

Следите за соотношением материалов: Убедитесь, что у вас адекватное соотношение зеленых и коричневых компонентов (примерно 1:3). Периодически переворачивайте компост: Это поможет улучшить аэрацию и перераспределить влагу. Проверяйте влажность: компост должен быть влажным, но не мокрым. При правильной консистенции его следует легко сжимать в ладонях, но не должно выделяться лишней влаги. Избегайте масштабного разрушения: не добавляйте слишком много тяжелых и влажных материалов за один раз, чтобы не допустить образования засорений и гнили.

Проблема неприятного запаха в компостной куче может быть решена простыми шагами. Придерживаясь некоторых рекомендаций и добавляя секретные ингредиенты, вы сможете создать компост, который будет не только экологически чистым, но и приятно пахнущим. Каждый садовод может на практике убедиться, что правильный компост – это залог здоровья растений и богатства урожая.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

