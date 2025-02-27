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Хрен вам, а не проблемы: как вырастить идеальный корень без лишних хлопот

Садоводство

Выращивание хрена не требует особых навыков, но, чтобы получить крупные, сочные корни, важно учитывать несколько нюансов.

Хрен
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрен

Выбираем место и почву

Хрен — растение неприхотливое, но все же предпочитает солнечные участки. Может расти и в полутени, но в этом случае корни будут мельче. Главное — обеспечить хороший дренаж и питательную почву. Оптимальный уровень кислотности (pH) — от 6 до 7.

Как подготовить посадочный материал

Чаще всего хрен выращивают из корневых черенков. Их можно найти в садовых магазинах или взять у знакомых. Выбирайте крепкие корни длиной около 20 см и толщиной не менее 2 см. Чтобы ускорить укоренение, перед посадкой можно замочить их в воде на несколько часов.

Высаживают корни под углом 45 градусов, заглубляя в почву примерно на 10 см, оставляя верхушку на поверхности. Расстояние между растениями — около 30 см, чтобы хрен не мешал сам себе расти.

Уход: минимум усилий — максимум результата

Поливать хрен нужно регулярно, особенно в засуху, но без фанатизма — переувлажнение может вызвать гниение корней. Весной можно подкормить растение органическими удобрениями, например, перегноем или компостом.

Важно следить за сорняками и периодически рыхлить почву, чтобы корни получали достаточно воздуха.

Когда собирать урожай

Хрен обычно готов к выкапыванию через 4-6 месяцев. Если оставить его на одном месте дольше, корни становятся жесткими и волокнистыми. Чтобы получать нежный и ароматный хрен, его выращивают в одно- или двухлетней культуре.

Советы для идеального урожая

  • Выращивание в контейнерах. Если боитесь, что хрен "захватит" участок, посадите его в горшки или вкопанные в землю ведра и бочки. Это поможет контролировать рост корней.
  • Размножение черенками. В одно ведро можно посадить 3-4 черенка, а в бочку — 5-7. Главное, чтобы корни не расползались по всему участку.
  • Посев семенами. Если решите выращивать хрен из семян, всходов придется ждать 7-15 дней. Оптимальная схема посадки — 20 см между растениями и 40-50 см между рядами.

При правильном уходе хрен не только приживется, но и будет радовать вас хорошим урожаем из года в год!

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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