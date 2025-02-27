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Куриный помет — золото для огорода? Как превратить отходы в урожай мечты

Садоводство

Куриный помет — это не просто отходы, а настоящий кладезь питательных веществ для почвы. Однако его неправильное использование может нанести вред растениям из-за высокой концентрации азота и возможных патогенов. Чтобы получить из него ценное органическое удобрение, важно соблюдать несколько ключевых правил переработки.

Компостирование: самый безопасный способ

Компостирование считается наиболее эффективным и простым методом переработки куриного помета. Этот процесс позволяет нейтрализовать вредные микроорганизмы, устранить неприятный запах и превратить отходы в безопасное удобрение, подходящее для любых культур.

Чтобы правильно закомпостировать помет:

  • Смешайте его с растительными отходами (листьями, опилками, соломой) — это улучшит воздухообмен и ускорит разложение.
  • Следите за влажностью: куча не должна быть пересушенной или излишне влажной.
  • Периодически перемешивайте массу, чтобы ускорить процесс компостирования.
  • Через 6-12 месяцев компост будет готов к использованию, и его можно вносить в почву без риска повредить корневую систему растений.

Гранулированные удобрения: удобство без хлопот

Тем, кто не хочет ждать, подойдут покупные удобрения на основе куриного помета. Они проходят специальную обработку, избавляются от вредных микроорганизмов и лишней влаги, превращаясь в гранулы. Такие удобрения удобны в хранении, не имеют резкого запаха и подходят для садоводов и фермеров.

Использование гранулированного удобрения:

  • Для жидкой подкормки: разведите 50 г гранул в 10 л воды, настаивайте несколько часов, затем полейте растения под корень.
  • Для сухого внесения: распределите 0,5-0,9 кг гранул на 1 кв. м почвы перед перекопкой.

Какие растения не стоит удобрять куриным пометом

Хотя удобрение богато азотом, оно не подходит для всех культур. Например, в период активного роста не стоит подкармливать:

  • Чеснок
  • Лук
  • Салат и другую зелень

Избыток азота в почве может привести к чрезмерному наращиванию зеленой массы в ущерб развитию корней и плодов.

Альтернативные методы переработки

Помимо компостирования, куриный помет можно перерабатывать и другими способами:

  • Вермикомпостирование - переработка с помощью дождевых червей, превращающих помет в гумус.
  • Термическое обезвреживание (гидролиз) - метод, при котором из помета удаляются вредные вещества путем нагрева.
  • Биоэнергетическая переработка - получение биогаза, который можно использовать для отопления.

Как сделать подкормку правильно

Если вы используете свежий куриный помет для жидкой подкормки, важно правильно его настоять. Для этого:

  • Храните емкость с раствором в тени около 60 дней.
  • Через 10 дней жидкость можно использовать, но перед применением разводите ее в пропорции 1:5 с чистой водой.
  • Поливайте растения так, чтобы удобрение не попадало на листья и стебли, иначе они могут сгореть.

Куриный помет — мощное органическое удобрение, но требующее правильного подхода. Компостирование делает его безопасным и полезным для почвы, а покупные гранулированные удобрения позволяют быстро и без хлопот насытить грунт полезными веществами. Главное — соблюдать дозировку и помнить, что даже самое лучшее удобрение в чрезмерных количествах может навредить вашим растениям.

Уточнения

Помёт — испражнения птиц и зверей. См. также Кал, Навоз.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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