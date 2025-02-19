Защита чёрного дрозда: как сохранить этих полезных птиц в наших садах

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чёрный дрозд не только радует нас своей красивой песней, но и является настоящим помощником в саду, охотясь на вредителей. Эта особь активно поедает жуков, их личинок, дождевых червей и даже плоды, что делает ее желанным гостем на приусадебном участке.

Фото: flickr.com by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрный дрозд

Самцы чёрного дрозда имеют чёрное оперение и оранжевый клюв, в то время как самки и птенцы окрашены в темно-коричневые тона. Эти птицы гнездятся в лесах и садах, строя гнезда из веток и трав. Обычно самка откладывает 4–6 яиц, которые вылупляются через 12–14 дней.

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни чёрного дрозда составляет 2-3 года, но самые долгоживущие особи могут дожить до 21 года. Птицы уже в первый год жизни способны к спариванию, и их мелодичное пение начинает слышаться с конца января, когда они привлекают самок и устанавливают территорию.

Несмотря на свою полезность, черные дрозды подвержены угрозам. Естественными врагами являются лисицы и хищные птицы, такие как ястребы, а также домашние животные, особенно на pившом птенцах. Кукушки также наносят вред, подменяя яйца черных дроздов своими.

Сохранение чёрных дроздов в наших садах не только поддерживает экосистему, но и приносит эстетическое удовольствие. Эти птицы могут стать настоящими друзьями сада, если им создать безопасные условия для жизни.

Уточнения

Чёрный дрозд (лат. Turdus merula) — вид птиц рода дрозды семейства дроздовых.

