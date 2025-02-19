Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сверстники позавидуют вашей коже! Как ухаживать за лицом весной?
Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают
Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие
Как постирать пиджак дома и не испортить его? Проверенный способ
Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?
Чёрная дыра M87*: астрономы получили её изображение

Защита чёрного дрозда: как сохранить этих полезных птиц в наших садах

1:38
Садоводство » Советы

Чёрный дрозд не только радует нас своей красивой песней, но и является настоящим помощником в саду, охотясь на вредителей. Эта особь активно поедает жуков, их личинок, дождевых червей и даже плоды, что делает ее желанным гостем на приусадебном участке.

Чёрный дрозд
Фото: flickr.com by Kathy Büscher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный дрозд

Самцы чёрного дрозда имеют чёрное оперение и оранжевый клюв, в то время как самки и птенцы окрашены в темно-коричневые тона. Эти птицы гнездятся в лесах и садах, строя гнезда из веток и трав. Обычно самка откладывает 4–6 яиц, которые вылупляются через 12–14 дней. 

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни чёрного дрозда составляет 2-3 года, но самые долгоживущие особи могут дожить до 21 года. Птицы уже в первый год жизни способны к спариванию, и их мелодичное пение начинает слышаться с конца января, когда они привлекают самок и устанавливают территорию.

Несмотря на свою полезность, черные дрозды подвержены угрозам. Естественными врагами являются лисицы и хищные птицы, такие как ястребы, а также домашние животные, особенно на pившом птенцах. Кукушки также наносят вред, подменяя яйца черных дроздов своими.

Сохранение чёрных дроздов в наших садах не только поддерживает экосистему, но и приносит эстетическое удовольствие. Эти птицы могут стать настоящими друзьями сада, если им создать безопасные условия для жизни.

Уточнения

Чёрный дрозд (лат. Turdus merula) — вид птиц рода дрозды семейства дроздовых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту
Еда и рецепты
Слоёный, нежный, тает во рту: готовим идеальный Наполеон по бабушкиному рецепту Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Тактический боеприпас Солист. Что известно о новом российском вооружении Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Сверстники позавидуют вашей коже! Как ухаживать за лицом весной?
Они пережили 3 кризиса: почему компании всё чаще нанимают сотрудников 40+?
Мотор не вечен, но можно помочь ему умереть быстрее: 5 способов гарантированного износа
Как не облажаться при выборе подарка мужчине? Вот, что точно не стоит покупать на 23 Февраля
Как быстро протрезветь? Простые способы, которые работают
Древние европейцы были каннибалами? Археологи сделали шокирующее открытие
Как постирать пиджак дома и не испортить его? Проверенный способ
Обнимашки намного полезнее, чем вы думали! Как они влияют на здоровье?
Чёрная дыра M87*: астрономы получили её изображение
Модные правила 2025 года: четыре тренда с подиумов Нью-Йорка, которые сделают вас иконой стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.