Как правильно поливать фикус с крупными листьями, чтобы он радовал вас десятилетиями

5:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Трудно не полюбить фикус с крупными листьями. Эти красивые растения обожают за их крупные, блестящие листья и скульптурный силуэт. Они могут стать настоящей изюминкой в интерьере и могут вырасти до 3 метров в высоту.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Тем не менее, несмотря на множество поклонников, фикус с крупными листьями имеет репутацию несколько капризного растения. Как выясняется, это не самое простое растение для начинающих, так как оно требует специфических условий для успешного роста. Один из самых больших факторов, конечно же, — это полив. Слишком много или слишком мало воды могут быстро погубить ваш фикус с крупными листьями.

Мы поговорили с профессиональными садоводами и агрономами о том, как правильно увлажнять это конкретное растение — от советов и хитростей до ошибок, которых стоит избегать.

Как часто поливать

Как и многие растения, здесь нет установленного графика, когда нужно поливать фикус с крупными листьями. Тем не менее, очень важно следить за тем, чтобы эти деревья были увлажнены. «Фикус с крупными листьями родом из тропических лесов, где временами идут сильные дожди», — говорит Линда Ланжело, специалист по садоводству в расширении Университета штата Колорадо. «Поэтому они могут переносить некоторое время во влажности».

Вместо фиксированного графика, вам следует поливать растение в зависимости от его потребностей. «Полив зависит от потребности, а не от расписания», — говорит Шарон Йесла, специалист по растениям в Ботаническом саду Мортон. «Многие домашние растения, включая фикус с крупными листьями, нужно поливать, когда верхний слой почвы на глубину в 2,5 см высох».

Как правило, это происходит примерно каждые 10 дней, по словам Ланжело. Однако это не жесткое правило и зависит от нескольких факторов — поэтому всегда проверяйте, сух ли верхний слой почвы, прежде чем поливать. Если он сухой, значит, пора поливать.

Факторы, которые следует учитывать

Когда речь идет о выращивании здорового растения, ничего не происходит в вакууме. Факторы, такие как свет, температура и даже выбранный горшок, взаимосвязаны и играют важную роль в том, сколько воды нужно вашему фикусу с крупными листьями.

Почва

Ланжело рекомендует использовать хорошо дренируемую почву для фикусов с крупными листьями. Джастин Хэнкок, агроном из Costa Farms, согласен, но советует, что многое зависит от личных предпочтений. «Смесь почвы, которая лучше удерживает влагу, может нуждаться в меньшем количестве полива, чтобы не залить растение», — говорит он. «Лучшая почва в значительной степени зависит от вашего стиля полива».

Свет и температура

Свет — один из самых важных факторов, касающихся полива фикуса с крупными листьями. «Это, вероятно, самое важное», — говорит Хэнкок. «Чем больше света получает ваше растение, тем больше энергии у него будет для пышного, здорового роста. А чем больше оно растет, тем больше воды ему нужно». Фикус с крупными листьями нуждается в большом количестве света, поэтому важно ставить его рядом с окном, где много солнечного света.

Температура — ещё один важный момент. Фикус с крупными листьями хорошо себя чувствует в теплой, но не слишком жаркой комнате. Чем выше температура, тем больше воды потребуется растению. «Постоянная температура полезна», — говорит Ланжело. «Если температура понижается, я рекомендую дать растению несколько дополнительных дней, прежде чем поливать».

Контейнер

Горшок, который вы используете для фикуса с крупными листьями, имеет значение. В нем должны быть дренажные отверстия, чтобы вы могли следить за тем, сколько воды поглощает ваше растение. Хэнкок также рекомендует учитывать и другие факторы. «Пористые материалы, такие как глина и терракота, позволяют более активно испаряться влаги со стенок горшка по сравнению с пластиком или глазурованной керамикой», — говорит он. «Поэтому горшки обычно высыхают быстрее».

Как поливать

Существует несколько различных методов полива фикуса с крупными листьями. Первым является верхний полив, который позволяет воде под действием силы тяжести проникать через почву. «Поливайте так, чтобы немного воды прошло через контейнер и попало в поддон», — говорит Йесла. «Это говорит нам о том, что вода прошла через весь корень».

Уточнения

Фи́кус — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые.

