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17 растений для посева в марте: что стоит выращивать в холодные месяцы

4:04
Садоводство » Советы

Март — это период, когда весна только начинает проявляться. Несмотря на холодные, дождливые и бурные условия, существует множество растений, которые хорошо переносят низкие температуры и могут быть посеяны в это время года. В этой статье мы расскажем о 17 холодостойких растениях, которые идеально подходят для посева в марте.

Сельдерей
Фото: commons.wikimedia.org by Szabi237, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сельдерей

Преобразите свой подоконник в оазис зелени

Посев семян в помещении — это интересное и увлекательное занятие. Вы можете превратить пустой подоконник в настоящую станцию по размножению, наполненную растущими сеянцами. Будь то листовые овощи, лук, травы или цветы — выбор велик. Большинство родственников брокколи и других крестоцветных предпочитают прохладу, однако некоторые из них могут переносить холод, пока не наступит весна.

Необходимые инструменты

Перед началом вам понадобятся простые инструменты: старые горшки, которые нужно тщательно вымыть и простерилизовать; саженцы; лейка и поддоны для сбора избыточной воды. Также желательно иметь влажностные купола, которые помогут создать оптимальные условия для прорастания семян, но они не являются обязательными.

17 семян для посева в марте

  1. Капуста – это растение устойчиво к холодам и образует большие плотные кочаны. Начните сеять семена в январе или феврале и высаживайте в открытый грунт за четыре недели до последнего заморозка весной. Она хорошо подходит для приготовления квашеной капусты и различных блюд.
  2. Осот – близкий родственник капусты с длинными зелеными листьями, который стойко переносит как холод, так и жару. Выращивайте его в горшках, а затем пересаживайте в марте или апреле.
  3. Кале – это двухлетнее холодостойкое растение, которое в первый год образует листья, а во второй — цветы. Начните высевать семена в помещении в феврале, чтобы пересадить их в марте.
  4. Кольраби – этот овощ с хрустящими стеблями и сладковатым вкусом требует прохладной, солнечной погоды. Сажайте семена за шесть недель до планируемой пересадки.
  5. Редис – он быстро прорастает и подходит для ранней весны. Сеять его можно в открытый грунт сразу, когда почва немного прогреется.
  6. Морковь – семена можно сеять ранней весной прямо в землю. Они не боятся холодов и прорастают при низких температурах.
  7. Лук – хорошо растёт весной, особенно лук-порей и репчатый лук. Их можно высевать в начале марта.
  8. Шпинат – это одно из самых холодостойких зелёных растений. Посев в начале марта даст отличный урожай.
  9. Петрушка – устойчивое к холоду растение, которое можно сажать в начале весны.
  10. Сельдерей – выращивается из семян, которые следуют той же практики, что и другие холодостойкие овощи.
  11. Баклажаны – если вы живете в теплом регионе, начинайте их расти в конце марта в помещении.
  12. Перцы – их также следует начинать расти в помещении, чтобы пересадить, когда погода станет теплой.
  13. Тимьян – эта пряность хорошо переносит холода и может быть посеяна в начале весны.
  14. Чеснок – обычно высаживают осенью, но в некоторых регионах его можно сажать весной.
  15. Кабачки – они быстро растут и подойдут для посева в конце марта.
  16. Мелисса – эта трава хорошо приживается и отлично подходит для кулинарии.
  17. Бобы – позволят вам получить хороший урожай, если посеять их в конце марта.

Получение урожая овощей и зелени в начале весны возможно благодаря посеву холодостойких растений в марте. Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты, и заполните ваше пространство зелёными замыслами, создавая свой маленький огород прямо у окна!

Уточнения

Расте́ния — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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