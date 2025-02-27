Томат "Дамский угодник" — один из самых востребованных среди огородников благодаря своей раннеспелости, высокой урожайности и устойчивости к заболеваниям. Этот сорт идеально подходит как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта. Однако из-за своего высокого роста (до 1,8 м) кусты требуют тщательного формирования, подвязки и регулярного пасынкования.
Преимущества сорта
Раннеспелость — первые плоды можно собирать уже через 90-100 дней после появления всходов.
Высокая урожайность — при правильном уходе можно получить до 8 кг с куста.
Устойчивость к болезням — томат успешно противостоит вертициллезу, фузариозному увяданию и вирусу табачной мозаики.
Универсальное применение — плоды отлично подходят как для свежего употребления, так и для консервации.
Характеристики плодов и урожайность
Форма: округлая
Цвет: насыщенный красный
Средний вес: 100-120 г
Вкус: сладковатый, с тонкой кожицей
Урожайность: 6-8 кг с куста
Благодаря нежной текстуре и выраженному вкусу томаты идеально подходят для свежих салатов, засолки, консервирования и приготовления соусов.
Как выращивать томат "Дамский угодник"
Подготовка рассады
Посев семян начинают за 50-60 дней до высадки в открытый грунт или теплицу. Для этого:
Выбирают качественные семена, желательно обработанные от инфекций.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.