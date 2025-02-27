Томат с рекордной урожайностью — секрет получения 8 кг плодов с куста

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томат "Дамский угодник" — один из самых востребованных среди огородников благодаря своей раннеспелости, высокой урожайности и устойчивости к заболеваниям. Этот сорт идеально подходит как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта. Однако из-за своего высокого роста (до 1,8 м) кусты требуют тщательного формирования, подвязки и регулярного пасынкования.

Преимущества сорта

Раннеспелость — первые плоды можно собирать уже через 90-100 дней после появления всходов.

— первые плоды можно собирать уже через 90-100 дней после появления всходов. Высокая урожайность — при правильном уходе можно получить до 8 кг с куста .

— при правильном уходе можно получить . Устойчивость к болезням — томат успешно противостоит вертициллезу, фузариозному увяданию и вирусу табачной мозаики.

— томат успешно противостоит вертициллезу, фузариозному увяданию и вирусу табачной мозаики. Универсальное применение — плоды отлично подходят как для свежего употребления, так и для консервации.

Характеристики плодов и урожайность

Форма : округлая

: округлая Цвет : насыщенный красный

: насыщенный красный Средний вес : 100-120 г

: 100-120 г Вкус : сладковатый, с тонкой кожицей

: сладковатый, с тонкой кожицей Урожайность: 6-8 кг с куста

Благодаря нежной текстуре и выраженному вкусу томаты идеально подходят для свежих салатов, засолки, консервирования и приготовления соусов.

Как выращивать томат "Дамский угодник"

Подготовка рассады

Посев семян начинают за 50-60 дней до высадки в открытый грунт или теплицу. Для этого:

Выбирают качественные семена, желательно обработанные от инфекций.

Подготавливают легкий, питательный грунт, обогащенный микроэлементами.

Высеивают семена на глубину 1-1,5 см, после чего накрывают пленкой для создания парникового эффекта.

Обеспечивают температуру 22-25°C до появления всходов.

После появления первых ростков емкости переносят в более прохладное место (18-20°C) и обеспечивают достаточное освещение.

Высадка в грунт

Оптимальная схема посадки — 3-4 растения на 1 м². Высаживать томаты можно после того, как почва прогреется до 15°C и минует угроза возвратных заморозков.

Уход за растениями

Чтобы добиться максимальной урожайности, необходимо соблюдать несколько ключевых правил:

Полив

Регулярный, но умеренный. Оптимально раз в 3-4 дня, при жаркой погоде — чаще.

Поливают под корень, избегая попадания влаги на листья.

Подкормки

Первая подкормка — через 10-14 дней после пересадки (азотные удобрения для роста).

Вторая подкормка — в период цветения (фосфор и калий).

Третья подкормка — в период формирования плодов (калийно-фосфорные удобрения).

Пасынкование

Регулярно удаляют боковые побеги, чтобы куст не загущался.

Формируют в 1-2 стебля, оставляя 1 главный побег и 1 боковой.

Подвязка

Высокие кусты требуют подвязки к опоре или шпалере, чтобы избежать поломки стеблей.

Защита от вредителей

Для профилактики тли, паутинного клеща и белокрылки используют биопрепараты или народные средства (настой чеснока, зольный раствор) .

. От болезней помогает опрыскивание фитоспорином или бордоской жидкостью.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

