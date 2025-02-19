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Как часто поливать спатифиллум?

2:24
Садоводство

Чтобы спатифиллум радовал вас своим цветущим видом, запомните несколько правил.

Спатифиллум
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спатифиллум

Эти растения любят, когда почва слегка влажная, но не сырая. Прежде чем полить растение, потрогайте пальцем почву. Если почва прилипает к пальцу, но не пропитана влагой, можно слегка полить растение. При желании можно поливать растение раз в несколько дней, чтобы почва не пересыхала.

Как и все комнатные растения, вы должны поливать спатифиллум по мере необходимости. Если в вашем доме очень сухо или ваше растение быстро растёт, его, возможно, потребуется поливать каждые несколько дней. Если растение находится в месте с низкой освещённостью, оно может расти медленнее, и его нужно поливать только раз в неделю или десять дней.

В определённое время года, например весной и летом, ваше растение может расти более активно, поэтому его нужно будет поливать чаще. Оно также будет быстро расти под фитолампой. Вот почему перед поливом спатифиллума обязательно нужно проверять уровень влажности с помощью пальца.

Растение можно поливать из лейки или поливать через поддон.

Для полива спатифиллума можно использовать водопроводную воду, хотя дождевая вода тоже подойдет. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды могли вытекать.

Один из способов упростить задачу — использовать контейнер с автополивом, который позволяет растению получать столько воды, сколько ему нужно и когда ему это нужно. Это отличный вариант, если вы иногда забываете о поливе или часто путешествуете.

Хорошей новостью является то, что, хотя растение любит слегка влажную почву, оно неплохо переносят пересыхание почвы на один-два верхних дюйма. Итак, если вы время от времени забываете поливать, с вашим растением все должно быть в порядке. Однако старайтесь не допускать, чтобы растение сильно пересыхало.

Поскольку зимой в домах, как правило, очень сухой воздух, спатифиллум и другие комнатные растения нужно поливать чаще, а не реже. Лучше всего всегда проверять почву пальцем, прежде чем поливать любое комнатное растение, советует southernliving.com.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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