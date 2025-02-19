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Интересная идея использования перегоревших лампочек

Садоводство

Прежде чем выбрасывать отслужившие своё лампочки, посмотрите на эту идею, чтобы по-новому использовать их в своём саду.

Сначала разберите лампочку. Приклейте пластиковую часть к торцевой части основания с помощью жидкого силикона. Важно, чтобы он был хорошо закреплён и чтобы он был сухим, чтобы продолжить дизайн. Расположив его таким образом, можно создать форму, напоминающую гриб.

Затем всю поверхность покройте слоем белой краски. Когда всё будет готово, покрасьте верх красным цветом, у основания можно сделать зеленые линии, чтобы они напоминали траву.

Наконец, при помощи основания карандаша на верхней части сделайте точки, которые сделают его похожим на мухомор. Когда всё будет готово, им можно украсить любое пространство в саду, пишет minutoneuquen.com.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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