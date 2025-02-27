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Как уберечь капусту от грибковой атаки? 7 правил, которые спасут ваш урожай

2:34
Садоводство

Кила капусты — одно из самых коварных заболеваний, которое способно полностью уничтожить урожай крестоцветных. Поражая корневую систему, грибок Plasmodiophora brassicae вызывает образование наростов, нарушает питание растений и приводит их к гибели. Но если соблюдать правильную агротехнику, этого можно избежать.

Капуста
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Капуста

Как предотвратить появление килы

  • Севооборот
    Не выращивайте капусту и другие крестоцветные на одном месте чаще, чем раз в 4-5 лет. Это поможет снизить концентрация грибка в почве.
  • Известкование
    Кила развивается в кислой почве. Чтобы снизить ее активность, добавьте в грунт известь, древесную золу или доломитовую муку. Оптимальный pH для выращивания капусты — 7,0-7,5.
  • Удаление зараженных растений
    Если на корнях появились утолщения и наросты, такие растения нужно сразу удалить и сжечь. Ни в коем случае не компостируйте их, иначе инфекция распространится дальше.
  • Выбор устойчивых сортов
    При покупке семян выбирайте сорта, устойчивые к киле — это значительно снизит риск заражения.
  • Народные методы и биопрепараты
    Полив почвы настоем золы или раствором марганцовки помогает снизить активность возбудителя. Также эффективны биологические препараты с полезными микроорганизмами, подавляющими рост патогена.
  • Химическая защита
    Если болезнь уже распространилась, можно использовать фунгициды: медный или железный купорос, "Фундазол", "Топаз" и другие. Однако применять их нужно строго по инструкции.

Что делать, если капуста уже заболела

  • Пораженные растения спасти нельзя — их необходимо удалить с участка и сжечь.
  • Обработайте почву — используйте известь, медный купорос или специальные биопрепараты.
  • На этом месте не сажайте крестоцветные ближайшие 4-5 лет, замените их другими культурами.
  • Подкармливайте растения кальцием — применение нитрата кальция снижает заболеваемость на 50 процентов.

Кила — серьезное заболевание, но предотвратить его проще, чем бороться с последствиями. Соблюдение севооборота, грамотная подготовка почвы и своевременное удаление зараженных растений помогут сохранить урожай капусты здоровым.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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