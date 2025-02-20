Главная ошибка дачников: почему рыхлить землю вокруг огурцов опасно

Многие огородники стараются создать идеальные условия для роста огурцов, регулярно поливая, подкармливая растения и рыхля землю. Однако, как оказалось, рыхление может навредить будущему урожаю.
Повреждение корней
Корневая система огурцов расположена очень близко к поверхности земли. Даже аккуратное рыхление может повредить корни, что приведёт к увяданию или даже гибели растения.
Нарушение структуры почвы
При разрыхлении почвы изменяется её структура, и корни становятся менее устойчивыми к засухе. Это может негативно сказаться на развитии огурцов, особенно в жаркие периоды.
Эксперты советуют использовать мульчу, которая помогает сохранить влагу, защитить почву от перегрева и предотвратить рост сорняков. Отлично подойдут:
Мульчирование помогает создать оптимальные условия для корневой системы огурцов, не повреждая её.
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