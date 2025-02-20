Главная ошибка дачников: почему рыхлить землю вокруг огурцов опасно

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники стараются создать идеальные условия для роста огурцов, регулярно поливая, подкармливая растения и рыхля землю. Однако, как оказалось, рыхление может навредить будущему урожаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Чем опасно рыхление почвы вокруг огурцов?

Повреждение корней

Корневая система огурцов расположена очень близко к поверхности земли. Даже аккуратное рыхление может повредить корни, что приведёт к увяданию или даже гибели растения.

Нарушение структуры почвы

При разрыхлении почвы изменяется её структура, и корни становятся менее устойчивыми к засухе. Это может негативно сказаться на развитии огурцов, особенно в жаркие периоды.

Что делать вместо рыхления?

Эксперты советуют использовать мульчу, которая помогает сохранить влагу, защитить почву от перегрева и предотвратить рост сорняков. Отлично подойдут:

Компост (листья, трава, перегной);

(листья, трава, перегной); Опилки или сено ;

; Сорванная трава без семян.

Мульчирование помогает создать оптимальные условия для корневой системы огурцов, не повреждая её.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

