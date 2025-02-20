Черешня сбрасывает цветки? Вот три причины и способы решения проблемы

Многие садоводы сталкиваются с неприятной ситуацией: черешня пышно цветёт, но вскоре цветы засыхают, а плоды не завязываются. Это может происходить по нескольким причинам, и в каждом случае важно вовремя принять меры.
Недостаток влаги
В жаркую погоду дерево особенно чувствительно к нехватке воды. Если почва пересыхает, цветки опадают, а урожая не будет. Регулярный полив исправит ситуацию.
Неправильное удобрение
Если почва бедна питательными веществами, черешня не сможет полноценно развиваться. Весной важно вносить азотные удобрения, а летом и осенью — калийно-фосфорные подкормки.
Болезни и вредители
Одной из частых причин является монилиальный ожог — грибковое заболевание, из-за которого ветви и цветы засыхают. В таком случае:
Если в прошлом году наблюдалась такая же проблема, профилактическое опрыскивание поможет избежать повторного заражения.
Если соблюдать эти правила, черешня будет радовать здоровым цветением и богатым урожаем!
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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