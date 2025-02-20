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Черешня сбрасывает цветки? Вот три причины и способы решения проблемы

1:35
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с неприятной ситуацией: черешня пышно цветёт, но вскоре цветы засыхают, а плоды не завязываются. Это может происходить по нескольким причинам, и в каждом случае важно вовремя принять меры.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему сохнет черешня после цветения?

Недостаток влаги

В жаркую погоду дерево особенно чувствительно к нехватке воды. Если почва пересыхает, цветки опадают, а урожая не будет. Регулярный полив исправит ситуацию.

Неправильное удобрение

Если почва бедна питательными веществами, черешня не сможет полноценно развиваться. Весной важно вносить азотные удобрения, а летом и осенью — калийно-фосфорные подкормки.

Болезни и вредители

Одной из частых причин является монилиальный ожог — грибковое заболевание, из-за которого ветви и цветы засыхают. В таком случае:

  • Удалите все поражённые ветви.
  • Обработайте дерево бордоской жидкостью до распускания почек.

Если в прошлом году наблюдалась такая же проблема, профилактическое опрыскивание поможет избежать повторного заражения.

Как ухаживать за черешней, чтобы она не засыхала?

  • Регулярно поливайте дерево, особенно в засуху.
  • Вовремя подкармливайте почву нужными удобрениями.
  • Проводите профилактическую обработку от вредителей и болезней.

Если соблюдать эти правила, черешня будет радовать здоровым цветением и богатым урожаем!

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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