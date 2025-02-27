Огурцы — настоящие поклонники тепла, поэтому ранней весной их можно высаживать только в южных регионах. В остальных частях России оптимальным временем для посадки станет апрель или май, когда воздух и почва достаточно прогреются. Но календарь — не единственный ориентир. Разберемся, какие еще факторы нужно учитывать и как правильно подготовить рассаду.
Перед высадкой рассады в открытый грунт стоит убедиться, что ей исполнилось не менее 30 дней. Важно, чтобы температура воздуха была не ниже +15°C днем и +9°C ночью, а почва успела хорошо прогреться.
Но ориентироваться стоит не только на даты, но и на реальную погоду. Если в конце апреля ваш сад еще покрыт снегом, посадку придется отложить. Для жителей Центральной России апрель чаще всего подходит для высадки, а вот в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке лучше подождать до мая.
Прежде чем сажать огурцы, нужно выбрать подходящую емкость.
— Огородники спорят, выращивать ли огурцы с пикировкой или без, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Охотин. — Одни сначала высаживают в большие емкости, а потом пересаживают в индивидуальные стаканчики. Другие сразу сажают в отдельные горшочки, чтобы не травмировать корни.
Чтобы проверить качество семян, разведите в стакане воды 5 г соли, опустите семена и подождите 15 минут. Те, что утонули, пригодны для посадки, всплывшие можно смело выбрасывать.
Если семена куплены в магазине, их можно сразу сажать, либо завернуть во влажную ткань и оставить в тепле для проращивания.
Огуречной рассаде нужен всего месяц, поэтому никаких подкормок не потребуется.
Вытянутая рассада — частая проблема, связанная с нехваткой света, неправильной температурой или избыточным поливом.
Следуя этим рекомендациям, вы получите крепкую и здоровую рассаду, которая быстро приживется в грунте и порадует богатым урожаем!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.