Хотите удвоить урожай огурцов? Простые секреты правильного посева

Огурцы — настоящие поклонники тепла, поэтому ранней весной их можно высаживать только в южных регионах. В остальных частях России оптимальным временем для посадки станет апрель или май, когда воздух и почва достаточно прогреются. Но календарь — не единственный ориентир. Разберемся, какие еще факторы нужно учитывать и как правильно подготовить рассаду.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Когда сажать огурцы в теплицу и в открытый грунт

Перед высадкой рассады в открытый грунт стоит убедиться, что ей исполнилось не менее 30 дней. Важно, чтобы температура воздуха была не ниже +15°C днем и +9°C ночью, а почва успела хорошо прогреться.

Средние сроки посадки огурцов:

В теплицу - после 20 апреля (рассада сеется с 20 по 30 марта).

- после 20 апреля (рассада сеется с 20 по 30 марта). В открытый грунт под укрытие - после 10 мая (рассада с 10 по 20 апреля).

- после 10 мая (рассада с 10 по 20 апреля). В открытый грунт без укрытия - после 10 июня (рассада с 10 по 15 мая).

Но ориентироваться стоит не только на даты, но и на реальную погоду. Если в конце апреля ваш сад еще покрыт снегом, посадку придется отложить. Для жителей Центральной России апрель чаще всего подходит для высадки, а вот в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке лучше подождать до мая.

Как подготовить семена для посадки

Прежде чем сажать огурцы, нужно выбрать подходящую емкость.

— Огородники спорят, выращивать ли огурцы с пикировкой или без, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Охотин. — Одни сначала высаживают в большие емкости, а потом пересаживают в индивидуальные стаканчики. Другие сразу сажают в отдельные горшочки, чтобы не травмировать корни.

Какие семена подойдут для посадки

Крупные, однотонные, без вкраплений.

Возрастом не менее 3-4 лет (свежие семена часто дают много пустоцветов).

Чтобы проверить качество семян, разведите в стакане воды 5 г соли, опустите семена и подождите 15 минут. Те, что утонули, пригодны для посадки, всплывшие можно смело выбрасывать.

Если семена куплены в магазине, их можно сразу сажать, либо завернуть во влажную ткань и оставить в тепле для проращивания.

Как ухаживать за рассадой огурцов

Огуречной рассаде нужен всего месяц, поэтому никаких подкормок не потребуется.

Основные правила ухода:

Высевать семена в теплое место (+28-30°C).

После появления всходов перенести их в прохладу (+18-20°C), чтобы рассада не вытягивалась.

Закалять перед высадкой, вынося на балкон на неделю.

Что делать, если рассада вытягивается

Вытянутая рассада — частая проблема, связанная с нехваткой света, неправильной температурой или избыточным поливом.

Как избежать вытягивания:

Установите лампы досветки (на расстоянии 30 см, 12-часовой световой день).

Поливайте раз в три дня (чаще — только в сухих помещениях).

Поддерживайте комфортную температуру (+20°C).

Если посевы слишком густые, пересадите лишние сеянцы.

При избытке азотных удобрений рыхлите почву, прекратите подкормки.

Следуя этим рекомендациям, вы получите крепкую и здоровую рассаду, которая быстро приживется в грунте и порадует богатым урожаем!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

