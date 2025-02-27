Не сажайте что попало: какие растения действительно полезны для деревьев вашего сада

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Один из важных элементов гармоничного и здорового сада — правильное оформление приствольных кругов деревьев. Грамотно подобранные растения не только украсят участок, но и принесут пользу: защитят почву от пересыхания, улучшат ее структуру и даже отпугнут вредителей.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Предлагаем пять идеальных растений для приствольного круга, которые не только украсят участок, но и принесут реальную пользу вашему саду.

Барвинок малый — неприхотливый защитник почвы

Этот почвопокровник — настоящий герой среди садовых растений! Барвинок быстро разрастается, создавая густой зеленый ковер, который подавляет рост сорняков и сохраняет влагу в почве. Он прекрасно переносит тень, не требует сложного ухода и радует садоводов нежными голубыми цветами весной.

Гейхера — яркое украшение и магнит для бабочек

Гейхера — это многолетник с яркими декоративными листьями, которые могут варьироваться от нежно-зеленого до насыщенно-бордового цвета. Весной или в начале лета на высоких стеблях появляются колокольчатые цветки, богатые нектаром. Они привлекают бабочек, что делает ваш сад еще более живым. Гейхера любит полутень и умеренную влажность.

Хоста — королева тени

Если ваш сад находится в затененном месте, то хоста станет лучшим выбором. Ее крупные листья создают плотную зелёную подушку, защищая почву от перегрева и испарения влаги. Благодаря разным оттенкам (от ярко-зеленого до голубого и даже желтого) хоста станет эффектным акцентом в вашем саду. Лучше выбирать низкорослые сорта, чтобы не затенять дерево.

Бархатцы — природные защитники сада

Эти яркие однолетники не только украсят приствольный круг, но и оздоровят почву. Бархатцы выделяют фитонциды, которые отпугивают вредителей и препятствуют развитию болезнетворных грибков. Они прекрасно растут как в полутени, так и на солнце, а их терпкий аромат не нравится многим насекомым-вредителям.

Флокс шиловидный — цветущий ковер для сада

Флокс шиловидный цветет с мая по июнь, а при правильном уходе может зацвести повторно осенью. В период цветения он превращается в сплошной цветочный ковер, а после радует садоводов своей зелёной массой до поздней осени. Это неприхотливое растение прекрасно чувствует себя и на солнце, и в полутени.

Советы по уходу за приствольным кругом

При выборе растений учитывайте тип почвы и уровень освещенности. Не стоит высаживать агрессивные виды, которые могут конкурировать с деревом за влагу и питательные вещества. После посадки обеспечьте растениям регулярный полив в течение первых недель, а также не забывайте о мульчировании — это поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Грамотный выбор растений для приствольного круга — это не только красота, но и здоровье вашего сада. Экспериментируйте, создавайте уникальные композиции и наслаждайтесь результатом!

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

