Капельный полив — это метод орошения, при котором вода поступает непосредственно к корням растений, равномерно увлажняя почву. Он идеально подходит как для теплиц, так и для открытого грунта, обеспечивая эффективное и экономичное использование воды.
Концепция капельного полива зародилась в середине XX века в Израиле. Инженер Симха Бласс заметил, что одно из деревьев возле протекающей трубы разрослось намного сильнее остальных. Это наблюдение натолкнуло его на идею контролируемой подачи воды прямо к корням растений. Так был создан первый прототип системы капельного орошения.
В отличие от традиционного полива, при котором вода распыляется сверху, капельный метод позволяет влаге поступать дозированно — капля за каплей — через специальные капельницы или шланги.
Хотя готовые системы капельного полива можно купить в садовых магазинах, их можно организовать и самостоятельно. Вам понадобятся шланги, капельницы, фитинги и фильтры для воды. Важно правильно рассчитать длину системы и количество капельниц, чтобы полив был оптимальным.
Один из самых бюджетных вариантов — использовать обычные пластиковые бутылки. Это простой способ создать эффективную систему с минимальными затратами.
В условиях ограниченного пространства, например, в теплице, можно сделать подвесную капельную систему из пластиковых бутылок.
Важно подвесить бутылки так, чтобы вода не попадала на листья, а поступала прямо к корням. Оптимальная высота подвеса — 30-50 см над землей.
Хотя капельный полив — это удобный и экономичный способ увлажнения почвы, у него есть один недостаток: капельницы могут засоряться. Чтобы этого избежать, желательно использовать фильтры для очистки воды.
Тем не менее, этот метод остается одним из самых эффективных для садоводов. Он позволяет не только снизить расход воды, но и значительно облегчить уход за растениями.
Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.