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Забудь про ведра и шланги: умный полив, который сделает всё за тебя и сэкономит воду

3:33
Садоводство

Капельный полив — это метод орошения, при котором вода поступает непосредственно к корням растений, равномерно увлажняя почву. Он идеально подходит как для теплиц, так и для открытого грунта, обеспечивая эффективное и экономичное использование воды.

Капельный полив
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капельный полив

Как появилась идея капельного полива

Концепция капельного полива зародилась в середине XX века в Израиле. Инженер Симха Бласс заметил, что одно из деревьев возле протекающей трубы разрослось намного сильнее остальных. Это наблюдение натолкнуло его на идею контролируемой подачи воды прямо к корням растений. Так был создан первый прототип системы капельного орошения.

В отличие от традиционного полива, при котором вода распыляется сверху, капельный метод позволяет влаге поступать дозированно — капля за каплей — через специальные капельницы или шланги.

Преимущества капельного полива

  • Экономия воды - расход сокращается на 50-80% по сравнению с обычным поливом.
  • Здоровые растения - корни получают достаточное количество влаги, а сухие листья снижают риск грибковых заболеваний.
  • Точечное питание - удобрения можно подавать вместе с водой, доставляя их напрямую к корням.
  • Меньше сорняков - между рядами растений остается меньше влаги, что замедляет рост сорной травы.
  • Экономия времени - система капельного полива сокращает необходимость частых поливов.

Как сделать капельный полив самостоятельно

Хотя готовые системы капельного полива можно купить в садовых магазинах, их можно организовать и самостоятельно. Вам понадобятся шланги, капельницы, фитинги и фильтры для воды. Важно правильно рассчитать длину системы и количество капельниц, чтобы полив был оптимальным.

Один из самых бюджетных вариантов — использовать обычные пластиковые бутылки. Это простой способ создать эффективную систему с минимальными затратами.

Капельный полив в теплице из пластиковых бутылок

В условиях ограниченного пространства, например, в теплице, можно сделать подвесную капельную систему из пластиковых бутылок.

Как собрать систему:

  1. Установите горизонтальную опору над грядками — это могут быть деревянные бруски или металлические стержни с крючками.
  2. Возьмите пластиковые бутылки объемом 1,5 литра и срежьте у них донышки.
  3. Проделайте два отверстия напротив друг друга в верхней части бутылки, чтобы продеть шпагат и подвесить её.
  4. В нижней части бутылки просверлите небольшие отверстия ближе к пробке — через них будет поступать вода.
  5. Развесьте бутылки над растениями и наполните водой.

Важно подвесить бутылки так, чтобы вода не попадала на листья, а поступала прямо к корням. Оптимальная высота подвеса — 30-50 см над землей.

Что нужно учитывать при установке капельного полива

Хотя капельный полив — это удобный и экономичный способ увлажнения почвы, у него есть один недостаток: капельницы могут засоряться. Чтобы этого избежать, желательно использовать фильтры для очистки воды.

Тем не менее, этот метод остается одним из самых эффективных для садоводов. Он позволяет не только снизить расход воды, но и значительно облегчить уход за растениями.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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