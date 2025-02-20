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Как превратить экзотику в реальность? Секреты выращивания киви

1:06
Садоводство

Цветения киви, выращенного черенками, можно ожидать уже через 2-4 года после посадки. Для сравнения, киви, выращенный из семян, зацветает только на 6-й, 9-й или даже 10-й год.

Киви
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Киви

Черенки киви должны включать в себя не менее двух-трех почек — только в этом случае растение приживется. Киви нужно удобрять фосфорно-калийными удобрениями по 200 грамм на одно растение при высадке рассады.

Где лучше посадить киви

Очень важно выбрать солнечное, уютное место для посадки. Чем больше солнца получит киви, тем вкуснее будет фрукт.

Тем не менее, если вы высадили рассаду на солнце, то в сильную жару, притеняйте ее в первые годы, чтобы она не обгорела, используйте агроволокно.

Нужно ли обрезать киви на зиму

Обрезку и формировку деревьев проводят поздней осенью после окончания периода плодоношения. В этом случае оставляют самые крепкие здоровые побеги, а все остальные удаляют.

Уточнения

Киви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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