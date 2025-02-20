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Соседи сыплют химию, а вы просто добавили это средство — и слизни исчезли

1:34
Садоводство

Слизни и улитки появляются там, где есть тень и высокая влажность. Они не интересуются сухими и открытыми участками, поэтому, прежде чем начинать борьбу, важно очистить территорию от мусора и лишней растительности.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Весной использовать химические препараты не рекомендуется, ведь можно навредить не только вредителям, но и полезным насекомым, а также самому урожаю. Поэтому опытные дачники прибегают к народным методам, которые работают не хуже покупных средств.

Почему чесночный настой помогает?

Одним из самых эффективных способов борьбы со слизнями и улитками считается чесночный настой. Его резкий аромат и активные вещества отпугивают вредителей, не причиняя вреда растениям.

Как приготовить чесночный настой?

Вам понадобятся:

  • 2 крупных головки чеснока;
  • 1 литр кипятка.

Чеснок очистите и пропустите через пресс.

Поместите полученную массу в кипяток и варите 5 минут.

Дайте настою остыть и храните его в холодильнике.

Как применять средство?

Для использования разведите 1 столовую ложку настоя в 1 литре воды. Готовым раствором можно опрыскивать растения и почву вокруг них.

Чесночный настой эффективен вплоть до середины осени, когда слизни и улитки становятся менее активными. Регулярное применение этого средства поможет защитить ваш урожай без вреда для экосистемы сада.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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