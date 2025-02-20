Соседи сыплют химию, а вы просто добавили это средство — и слизни исчезли

Слизни и улитки появляются там, где есть тень и высокая влажность. Они не интересуются сухими и открытыми участками, поэтому, прежде чем начинать борьбу, важно очистить территорию от мусора и лишней растительности.
Весной использовать химические препараты не рекомендуется, ведь можно навредить не только вредителям, но и полезным насекомым, а также самому урожаю. Поэтому опытные дачники прибегают к народным методам, которые работают не хуже покупных средств.
Одним из самых эффективных способов борьбы со слизнями и улитками считается чесночный настой. Его резкий аромат и активные вещества отпугивают вредителей, не причиняя вреда растениям.
Вам понадобятся:
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Поместите полученную массу в кипяток и варите 5 минут.
Дайте настою остыть и храните его в холодильнике.
Для использования разведите 1 столовую ложку настоя в 1 литре воды. Готовым раствором можно опрыскивать растения и почву вокруг них.
Чесночный настой эффективен вплоть до середины осени, когда слизни и улитки становятся менее активными. Регулярное применение этого средства поможет защитить ваш урожай без вреда для экосистемы сада.
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