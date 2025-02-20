Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед посадкой картофеля многие огородники используют необычный метод — делают специальный поперечный разрез на клубне. Этот агротехнический приём называют кербовкой, и его цель — пробудить спящие почки картофеля, чтобы увеличить количество ростков.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Как работает кербовка?

Считается, что благодаря кербовке активизируются все глазки на картофеле, что приводит к более дружному и мощному росту. В результате формируются крупные и здоровые клубни, а урожайность значительно возрастает. Однако есть важный нюанс: проводить этот приём следует только до начала проращивания, иначе эффект будет слабым.

Как правильно сделать надрез?

Существует несколько способов кербовки:

Кольцевой надрез , когда на клубне делают круговой разрез по поверхности.

, когда на клубне делают круговой разрез по поверхности. Поперечный надрез , проходящий через середину картофелины.

, проходящий через середину картофелины. Диагональный разрез, который делают под углом к центру клубня.

Для процедуры понадобится острый, продезинфицированный нож. Важно промывать его после обработки каждого клубня, чтобы избежать распространения возможных заболеваний. Глубина надреза должна составлять около 1,5 см. После этого картофель оставляют в тёплом месте до появления первых ростков, а затем высаживают в грунт.

Этот несложный приём помогает получить более качественный урожай без дополнительных удобрений и химии. Если раньше вы не пробовали кербовку, возможно, этот сезон — отличное время для эксперимента!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

