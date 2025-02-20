Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю

Перед посадкой картофеля многие огородники используют необычный метод — делают специальный поперечный разрез на клубне. Этот агротехнический приём называют кербовкой, и его цель — пробудить спящие почки картофеля, чтобы увеличить количество ростков.
Считается, что благодаря кербовке активизируются все глазки на картофеле, что приводит к более дружному и мощному росту. В результате формируются крупные и здоровые клубни, а урожайность значительно возрастает. Однако есть важный нюанс: проводить этот приём следует только до начала проращивания, иначе эффект будет слабым.
Существует несколько способов кербовки:
Для процедуры понадобится острый, продезинфицированный нож. Важно промывать его после обработки каждого клубня, чтобы избежать распространения возможных заболеваний. Глубина надреза должна составлять около 1,5 см. После этого картофель оставляют в тёплом месте до появления первых ростков, а затем высаживают в грунт.
Этот несложный приём помогает получить более качественный урожай без дополнительных удобрений и химии. Если раньше вы не пробовали кербовку, возможно, этот сезон — отличное время для эксперимента!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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