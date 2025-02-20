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Как получить идеальное цветение орхидей? Избегайте этих 3 распространённых ошибок

1:27
Садоводство

В этой статье мы поговорим об основных ошибках в уходе за орхидеями.

Орхидея
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by Elena Gaillard
Орхидея

Чрезмерный полив

Эту ошибку часто допускают начинающие любители орхидей. Новички заливают растение, в результате чего корни начинают загнивать. В результате орхидея не будет получать питательных веществ и будет постепенно погибать.

Поливайте орхидеи примерно раз в неделю теплой водой или водой комнатной температуры.

Слишком много или слишком мало света

Орхидеи любят яркий, но непрямой свет. Если вы поместите растение под прямые солнечные лучи, например, в полдень или в начале дня, вы рискуете обжечь его листья, что приведет к увяданию цветов.

Поместите орхидеи в окно, выходящее на восток, в которое попадает утренний свет. Ваша орхидея получает достаточно света, если листья растения имеют светлый цвет.

Недостаточная влажность воздуха

Пониженная влажность может наблюдаться зимой. Поскольку орхидеи являются тропическими растениями, им требуется уровень влажности от 55 до 75 процентов.

Если вы живете в районе с низкой влажностью, обеспечьте искусственную влажность для своей орхидеи. Это можно сделать, время от времени опрыскивая растение или подкладывая поддон под горшок для его увлажнения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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