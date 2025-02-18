Когда высаживать рассаду на постоянное место?

Агроном Людмила Шубина рассказала, когда нужно сажать баклажаны и перцы.
По словам эксперта, на момент высадки на постоянное место, рассаде баклажанов и перцев должно быть 75 дней.
Поэтому при посадке нужно ориентироваться на дату высадки рассады, а это зависит от того, где будут расти овощи — в теплице или в открытом грунте.
С ранними сортами перцев и баклажанов ситуация немного иная. Их сеют немного позже.
Она подчеркнула, что рассада ни в коем случае не должна быть переросшей, сообщает Om1 Новосибирск.
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