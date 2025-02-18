Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?
Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё
Как вырастить любисток: советы для вашего сада и цветочного горшка
Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения
Как украсить стены без лишних затрат? Простые идеи, которые освежат интерьер

Когда высаживать рассаду на постоянное место?

0:39
Садоводство

Агроном Людмила Шубина рассказала, когда нужно сажать баклажаны и перцы.

Рассада перца
Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада перца

По словам эксперта, на момент высадки на постоянное место, рассаде баклажанов и перцев должно быть 75 дней.

Поэтому при посадке нужно ориентироваться на дату высадки рассады, а это зависит от того, где будут расти овощи — в теплице или в открытом грунте.

С ранними сортами перцев и баклажанов ситуация немного иная. Их сеют немного позже.

Она подчеркнула, что рассада ни в коем случае не должна быть переросшей, сообщает Om1 Новосибирск.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Авто
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Выбираете стол для школьника? Вот что нужно знать, чтобы сэкономить
В США прокомментировали обсуждения в ЕС об отправке войск на Украину
От радости до стресса: когда лай собаки несет скрытую угрозу
Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России
Йога в Индии готовится стать олимпийским видом спорта: как в ней соревнуются?
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.