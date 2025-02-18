Когда высаживать рассаду на постоянное место?

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном Людмила Шубина рассказала, когда нужно сажать баклажаны и перцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rayabhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада перца

По словам эксперта, на момент высадки на постоянное место, рассаде баклажанов и перцев должно быть 75 дней.

Поэтому при посадке нужно ориентироваться на дату высадки рассады, а это зависит от того, где будут расти овощи — в теплице или в открытом грунте.

С ранними сортами перцев и баклажанов ситуация немного иная. Их сеют немного позже.

Она подчеркнула, что рассада ни в коем случае не должна быть переросшей, сообщает Om1 Новосибирск.