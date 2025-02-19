Эксперт предлагает традиционные методы посадки картофеля для дачников

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Совсем скоро наступит сезон посадки картофеля, но какие способы посадки наиболее эффективны и популярны в последние годы? Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России, телеведущая и писательница Ольга Воронова.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

"В последние годы наблюдается рост популярности традиционных методов, на которые влияют новые веяния блогерства и эксперименты с посадкой под соломой или сено. Однако, как показывает практика, такие методы не оправдали ожиданий", — рассказала эксперт.

По словам Ольги Вороновой, сейчас дачники предпочитают использовать традиционный способ посадки картофеля, копая лунки вместо бороздок, как это делали раньше. Она отмечает, что большинство людей стремится выращивать картофель на своих огородах, поскольку это позволяет лучше контролировать условия роста. Главное — обратить внимание на выбор сортов и контроль за фитофторой и колорадским жуком.

Одним из ключевых моментов, на которые О. Воронова обращает внимание, является севооборот, который помогает минимизировать риск заражения вредителями. При соблюдении правильной агрономической практики и использовании хороших сортов картофеля можно достичь впечатляющего урожая даже на небольших участках. В прошлом сезоне она собрала 70 кг картофеля с одной грядки, что подтверждает эффективность традиционных методов.

Воронова также подчёркивает, что современный успех в садоводстве основан не на выдуманных блогерами методах, а на соблюдении проверенных временем агрономических принципов. С выращиванием картофеля не требуется больших полей или специализированного оборудования — достаточно создать правильные условия на огороде.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

