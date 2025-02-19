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Как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние? Мнение Татьяны Жишковой

1:47
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние опытных и начинающих садоводов? Мы попросили поделиться своим мнением на эту тему телеведущую программы «Дом вверх дном», члена клуба «Цветоводы Москвы» Татьяну Жашкову.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

«Я вообще считаю, что сад очень помогает человеку гармонизировать свою психику, потому что всегда можно найти своё занятие. У каждого человека это своё. Я, например, люблю поливать или бороться с сорняками. Когда у меня какие-то проблемы на работе или в семье, я беру тяпку и начинаю пропалывать сорняки, после второго метра я уже спокойная, мне хорошо. Но кого-то раздражает прополка и человек, например, начинает поливать. В любом случае в саду всегда можно найти чем заняться…»

Татьяна Жашкова уверена, что «земля считывает информацию с человека и помогает справиться не только с какими-то стрессовыми ситуациями, но даже, говорят, если человек обрабатывает своими ручками землю, допустим, за зеленухой ухаживая, то зелень берёт из земли те витамины и микроэлементы, которых не хватает именно этому человеку, который за ними ухаживает».

«Я всегда семье говорю, что я ухаживаю, вы едите то, что нужно мне. Думаю, что огород в любом случае всегда идёт на пользу. Как показывает жизненная практика, увлеченные цветоводы и садоводы живут гораздо дольше, потому что они каждый год возрождаются, потому что им хочется увидеть свои цветы, какие-то новые посадки… Это продлевает жизнь!»

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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