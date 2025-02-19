Как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние? Мнение Татьяны Жишковой

Вы когда-нибудь задумывались, как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние опытных и начинающих садоводов? Мы попросили поделиться своим мнением на эту тему телеведущую программы «Дом вверх дном», члена клуба «Цветоводы Москвы» Татьяну Жашкову.
«Я вообще считаю, что сад очень помогает человеку гармонизировать свою психику, потому что всегда можно найти своё занятие. У каждого человека это своё. Я, например, люблю поливать или бороться с сорняками. Когда у меня какие-то проблемы на работе или в семье, я беру тяпку и начинаю пропалывать сорняки, после второго метра я уже спокойная, мне хорошо. Но кого-то раздражает прополка и человек, например, начинает поливать. В любом случае в саду всегда можно найти чем заняться…»
Татьяна Жашкова уверена, что «земля считывает информацию с человека и помогает справиться не только с какими-то стрессовыми ситуациями, но даже, говорят, если человек обрабатывает своими ручками землю, допустим, за зеленухой ухаживая, то зелень берёт из земли те витамины и микроэлементы, которых не хватает именно этому человеку, который за ними ухаживает».
«Я всегда семье говорю, что я ухаживаю, вы едите то, что нужно мне. Думаю, что огород в любом случае всегда идёт на пользу. Как показывает жизненная практика, увлеченные цветоводы и садоводы живут гораздо дольше, потому что они каждый год возрождаются, потому что им хочется увидеть свои цветы, какие-то новые посадки… Это продлевает жизнь!»
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?