Как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние? Мнение Татьяны Жишковой

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, как работа в саду влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние опытных и начинающих садоводов? Мы попросили поделиться своим мнением на эту тему телеведущую программы «Дом вверх дном», члена клуба «Цветоводы Москвы» Татьяну Жашкову.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

«Я вообще считаю, что сад очень помогает человеку гармонизировать свою психику, потому что всегда можно найти своё занятие. У каждого человека это своё. Я, например, люблю поливать или бороться с сорняками. Когда у меня какие-то проблемы на работе или в семье, я беру тяпку и начинаю пропалывать сорняки, после второго метра я уже спокойная, мне хорошо. Но кого-то раздражает прополка и человек, например, начинает поливать. В любом случае в саду всегда можно найти чем заняться…»

Татьяна Жашкова уверена, что «земля считывает информацию с человека и помогает справиться не только с какими-то стрессовыми ситуациями, но даже, говорят, если человек обрабатывает своими ручками землю, допустим, за зеленухой ухаживая, то зелень берёт из земли те витамины и микроэлементы, которых не хватает именно этому человеку, который за ними ухаживает».