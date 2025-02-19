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Ошибки при выборе семян огурцов, из-за которых вы останетесь без урожая

2:00
Садоводство

Покупка семян огурцов перед посевной кампанией — важный шаг, от которого зависит будущий урожай. Но многие огородники, особенно новички, не учитывают ключевые детали при выборе посевного материала. Чтобы избежать ошибок, разберёмся, на что нужно обратить внимание.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Самое главное: дата сбора семян

При покупке семян важно смотреть не только дату фасовки, но и год сбора урожая, из которого они были получены.

Для посева в 2025 году лучше выбирать семена урожая 2024 года. Более старые семена могут потерять всхожесть.

Сорт или гибрид: что лучше?

Выбирая семена, важно понимать разницу между сортовыми огурцами и гибридами.

Сортовые огурцы требуют опыления. Это может стать проблемой при выращивании в теплицах.

Гибриды (F1) не нуждаются в опылении, поэтому они идеально подходят для парников и теплиц, а также отличаются большей устойчивостью к болезням.

Использование: для салатов или засолки?

Не все сорта подходят для консервации. Салатные огурцы, будучи вкусными и сочными в свежем виде, могут размякнуть в банке или потерять хрусткость.

Для засолки и маринования выбирайте сорта с плотной мякотью и тонкой кожурой.

Дополнительные критерии выбора

Читайте отзывы покупателей — это поможет оценить, насколько сорт устойчив к вредителям и климатическим условиям.

Обращайте внимание на устойчивость к болезням — это залог хорошего урожая без лишних обработок.

Если хотите собрать семена для будущих посевов, выбирайте сортовые огурцы, а не гибриды (у гибридов семена не сохраняют родительские качества).

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать идеальные семена огурцов и наслаждаться богатым урожаем!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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