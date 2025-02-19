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Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году

1:25
Садоводство

Морковь — один из самых востребованных корнеплодов. Она незаменима в кулинарии, отлично хранится и содержит множество витаминов. Выбирая сорт для посева, важно учитывать урожайность, устойчивость к болезням и условия хранения. Какие же сорта стоит посадить на грядке?

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Лучшие сорта моркови для вашего урожая

Нантская — универсальный сорт с отличным вкусом и высокой урожайностью. Корнеплоды достигают 15-20 см в длину, имеют цилиндрическую форму и прекрасно хранятся.

Шантане — сладкая, хрустящая и очень сочная морковь, которая может лежать до весны. Сорт отличается устойчивостью к болезням и хорошо переносит перемены погоды.

Витамина — этот сорт содержит максимум витаминов, имеет яркий цвет и насыщенный вкус. Идеально подходит для приготовления свежих соков в сочетании с фруктами и овощами.

Карата — лучший выбор для зимних заготовок. Овощи сохраняют яркий цвет и сладость даже после термической обработки, поэтому идеально подходят для варки, тушения и консервирования.

При выборе сорта важно учитывать не только вкусовые качества, но и особенности климата, почвы и условий хранения. Так ваш урожай будет радовать вас долго!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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