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10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах

Садоводство

Эти прекрасные растения дадут обильный и вкусный урожай.

Лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонное дерево

Карликовый улучшенный лимонный сорт Мейера

Самоопыляемый, требует регулярный полив и периодическую обрезку.

Условия выращивания: прямой солнечный свет в течение 6-12 часов; умеренный полив; хорошо дренируемая, слегка кислая почва.

Крыжовник

Дерево компактное с полупрозрачными ягодами.

Условия выращивания: частичное солнце; хорошо дренируемая почва; постоянная влажность.

Клементин Мандариновое Дерево

Хорошо себя чувствует на террасах или балконах.

Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая почва; постоянная влажность.

Лимонное дерево с розовым пёстрым окрасом

Плод такой же терпкий, как и обычные лимоны, но у него розовый сок, похожий на грейпфрут.

Условия выращивания: обильный солнечный свет в течение 6-8 часов в день; хорошо дренируемая, слегка кислая почва; умеренный полив.

Индио Мандаринкват

Растение самоопыляемое; необходима ежегодная обрезка. В период роста понадобится удобрение для цитрусовых.

Условия выращивания: обильный солнечный свет не менее 8 часов в день; обильный полив примерно раз в неделю; хорошо дренируемая почва.

Коричневый индейский инжир

Часто даёт 2 урожая в год, у него крупные, сочные плоды. Является самоопыляемым и относительно прост в уходе.

Условия выращивания: обильный солнечный свет в течение 8-10 часов в день; максимально дренируемая почва; регулярный полив.

Полукарликовое мандариновое дерево Овари Сацума

Самоопыляющееся растение.

Условия выращивания: солнце не менее 8 часов в день; максимально дренируемая почва; менее частый, обильный полив.

Карликовая вечноплодная шелковица

Это выносливое, быстрорастущее, самоопыляемое растение, нужно будет время от времени обрезать, чтобы контролировать её рост.

Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; менее частый, обильный полив.

Мушмула японская

Она относится к тому же семейству, что и яблоко, груша и вишня, поэтому она такая же мягкая и сочная, со сладким, терпким вкусом.

Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; менее частый, обильный полив.

Жимолость Boreal Beauty Honeyberry

Если вы ищете уникальный фрукт, который по вкусу напоминает смесь малины и черники, то вам стоит обратить внимание на жимолость.

Условия выращивания: полное или частичное солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; умеренный полив каждые несколько дней.

Уточнения

Контейнерное или горшечное растениеводство (озеленение, садоводство, огородничество, фермерство) — это практика выращивания растений, включая съедобные растения, исключительно в контейнерах вместо посадки их в землю.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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