10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах

Эти прекрасные растения дадут обильный и вкусный урожай.
Карликовый улучшенный лимонный сорт Мейера
Самоопыляемый, требует регулярный полив и периодическую обрезку.
Условия выращивания: прямой солнечный свет в течение 6-12 часов; умеренный полив; хорошо дренируемая, слегка кислая почва.
Крыжовник
Дерево компактное с полупрозрачными ягодами.
Условия выращивания: частичное солнце; хорошо дренируемая почва; постоянная влажность.
Клементин Мандариновое Дерево
Хорошо себя чувствует на террасах или балконах.
Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая почва; постоянная влажность.
Лимонное дерево с розовым пёстрым окрасом
Плод такой же терпкий, как и обычные лимоны, но у него розовый сок, похожий на грейпфрут.
Условия выращивания: обильный солнечный свет в течение 6-8 часов в день; хорошо дренируемая, слегка кислая почва; умеренный полив.
Индио Мандаринкват
Растение самоопыляемое; необходима ежегодная обрезка. В период роста понадобится удобрение для цитрусовых.
Условия выращивания: обильный солнечный свет не менее 8 часов в день; обильный полив примерно раз в неделю; хорошо дренируемая почва.
Коричневый индейский инжир
Часто даёт 2 урожая в год, у него крупные, сочные плоды. Является самоопыляемым и относительно прост в уходе.
Условия выращивания: обильный солнечный свет в течение 8-10 часов в день; максимально дренируемая почва; регулярный полив.
Полукарликовое мандариновое дерево Овари Сацума
Самоопыляющееся растение.
Условия выращивания: солнце не менее 8 часов в день; максимально дренируемая почва; менее частый, обильный полив.
Карликовая вечноплодная шелковица
Это выносливое, быстрорастущее, самоопыляемое растение, нужно будет время от времени обрезать, чтобы контролировать её рост.
Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; менее частый, обильный полив.
Мушмула японская
Она относится к тому же семейству, что и яблоко, груша и вишня, поэтому она такая же мягкая и сочная, со сладким, терпким вкусом.
Условия выращивания: открытое солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; менее частый, обильный полив.
Жимолость Boreal Beauty Honeyberry
Если вы ищете уникальный фрукт, который по вкусу напоминает смесь малины и черники, то вам стоит обратить внимание на жимолость.
Условия выращивания: полное или частичное солнце; хорошо дренируемая, суглинистая почва; умеренный полив каждые несколько дней.
Контейнерное или горшечное растениеводство (озеленение, садоводство, огородничество, фермерство) — это практика выращивания растений, включая съедобные растения, исключительно в контейнерах вместо посадки их в землю.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.