Как ускорить рост рассады? Огородники используют этот секретный приём

Вырастить крепкую рассаду — целое искусство. Если растения отстают в росте, а сроки поджимают, есть несколько хитростей, которые помогут ускорить их развитие. Главное — понимать, что этапы роста заложены природой, и пропустить их нельзя, но можно создать условия, которые помогут саженцам догнать своих собратьев.
Скорость появления первых ростков зависит от толщины оболочки и пробуждения зародыша. Этот процесс можно ускорить с помощью замачивания.
Как правильно замачивать семена?
Дополнительно можно использовать стимуляторы роста:
После появления ростков важно обеспечить благоприятные условия для их развития.
Качественный грунт. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой и удерживать влагу, иначе корни будут развиваться медленно, а зелёная масса не будет расти.
Питание. Важно наличие азота, фосфора и калия, но помимо этого, растениям нужны специальные удобрения для рассады.
Чередование подкормок. Удобрения можно вносить через корень или опрыскивать листья. Лучше использовать оба метода поочерёдно.
Если не соблюдать базовые требования, рассада может замереть в развитии.
Без этих условий никакие подкормки не помогут. Если создать правильную среду для рассады, даже отстающие растения смогут быстро догнать своих собратьев, а после высадки в открытый грунт — обогнать их в развитии.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?