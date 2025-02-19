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Как зубная паста способствует богатому урожаю баклажанов?

4:08
Садоводство » Овощи

Зубная паста — это не просто средство личной гигиены, и опытные садоводы это прекрасно знают — оказывается, она творит чудеса с урожаем баклажанов. Но в данном случае опытные садоводы прекрасно знают, что для того, чтобы получить богатый урожай этого овоща, нельзя допускать определённых ошибок при его посадке. 

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Опытные садоводы утверждают, что использование зубной пасты помогает им получать здоровый и качественный урожай овощей, особенно баклажанов. Так, растворите 1 ложку зубной пасты (без ментола) в 1 литре воды. Поливайте рассаду раз в 2 недели. Кальций в пасте защитит от гниения в конце цветения.

Формируйте кусты и удаляйте побеги до первой ветки. Это направит энергию на плоды, а не на листья. После появления завязей подкормите баклажаны сульфатом калия-магния (10 г на 10 л воды) — это увеличит размер плодов. 

Почва для баклажанов должна быть рыхлой: смешайте торф, перегной и песок (2:1:1). Обеспечьте дополнительное освещение фитолампами с синим спектром в течение 14 часов в сутки. После сбора урожая подкормите кальциевой селитрой (1 г/л) — она укрепит стебли. 

Если посадки подверглись нападению колорадского жука, соберите насекомых вручную и посыпьте кусты табачной пылью. Также посыпьте листья золой — это отпугнет колорадского жука.

Ошибки при посадке баклажанов

Распространенной ошибкой является посадка растений в холодную почву. Семена баклажанов прорастают только при температуре 25–28 градусов по Цельсию. Недостаток света делает рассаду слабой и хрупкой. Ранняя высадка рассады в саду травмирует корни, и растения долго болеют.

Кроме того, опытные садоводы знают, что нельзя пренебрегать прищипкой. Без формирования кусты тратят силы на образование дополнительных побегов.

Подробнее об использовании зубной пасты в садоводстве

Растворите не более 70 граммов зубной пасты в ведре воды и оставьте в тени на несколько часов. После тщательного перемешивания раствор используют для опрыскивания листьев, кочанов капусты, молодых побегов и/или рассады, на которых поселилась тля.

Обработку проводят в безветренный вечер, накануне дождя. Если осадки выпадают раньше, процесс повторяется. В последующие дни следите за появлением вредителей, при необходимости опрыскивайте грядки каждые 2–4 дня.

Совет: если на сад нападает много вредителей, смешайте в равных частях зубной порошок, молотый красный перец и измельченные листья табака. Посыпьте почву этой резко пахнущей смесью, которая наверняка отпугнет непрошеных «гостей» из сада.

Комнатные и садовые цветы не всегда радуют своей красотой, ведь многие растения теряют привлекательный вид из-за болезни корней — корневой гнили. Помочь им несложно, если использовать такое чудодейственное средство, как зубная паста.

Приготовить состав довольно просто: возьмите 1 столовую ложку медного купороса, 2 столовые ложки зубного порошка и древесную золу. Добавьте 200 мл воды. Тщательно перемешайте ингредиенты, удалите верхний слой почвы из-под куста и полейте растение. Прекратите полив на 3–5 дней и по возможности затените надземную часть. Этого времени достаточно, чтобы избавиться от болезни и восстановить способность корневой системы выполнять свои функции.

Зубная паста также используется для снижения кислотности почвы. Налейте в емкость литр воды и растворите в ней треть небольшого тюбика зубной пасты. Полив осуществляется под каждый куст.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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