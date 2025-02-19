Как зубная паста способствует богатому урожаю баклажанов?

Зубная паста — это не просто средство личной гигиены, и опытные садоводы это прекрасно знают — оказывается, она творит чудеса с урожаем баклажанов. Но в данном случае опытные садоводы прекрасно знают, что для того, чтобы получить богатый урожай этого овоща, нельзя допускать определённых ошибок при его посадке.
Опытные садоводы утверждают, что использование зубной пасты помогает им получать здоровый и качественный урожай овощей, особенно баклажанов. Так, растворите 1 ложку зубной пасты (без ментола) в 1 литре воды. Поливайте рассаду раз в 2 недели. Кальций в пасте защитит от гниения в конце цветения.
Формируйте кусты и удаляйте побеги до первой ветки. Это направит энергию на плоды, а не на листья. После появления завязей подкормите баклажаны сульфатом калия-магния (10 г на 10 л воды) — это увеличит размер плодов.
Почва для баклажанов должна быть рыхлой: смешайте торф, перегной и песок (2:1:1). Обеспечьте дополнительное освещение фитолампами с синим спектром в течение 14 часов в сутки. После сбора урожая подкормите кальциевой селитрой (1 г/л) — она укрепит стебли.
Если посадки подверглись нападению колорадского жука, соберите насекомых вручную и посыпьте кусты табачной пылью. Также посыпьте листья золой — это отпугнет колорадского жука.
Распространенной ошибкой является посадка растений в холодную почву. Семена баклажанов прорастают только при температуре 25–28 градусов по Цельсию. Недостаток света делает рассаду слабой и хрупкой. Ранняя высадка рассады в саду травмирует корни, и растения долго болеют.
Кроме того, опытные садоводы знают, что нельзя пренебрегать прищипкой. Без формирования кусты тратят силы на образование дополнительных побегов.
Растворите не более 70 граммов зубной пасты в ведре воды и оставьте в тени на несколько часов. После тщательного перемешивания раствор используют для опрыскивания листьев, кочанов капусты, молодых побегов и/или рассады, на которых поселилась тля.
Обработку проводят в безветренный вечер, накануне дождя. Если осадки выпадают раньше, процесс повторяется. В последующие дни следите за появлением вредителей, при необходимости опрыскивайте грядки каждые 2–4 дня.
Совет: если на сад нападает много вредителей, смешайте в равных частях зубной порошок, молотый красный перец и измельченные листья табака. Посыпьте почву этой резко пахнущей смесью, которая наверняка отпугнет непрошеных «гостей» из сада.
Комнатные и садовые цветы не всегда радуют своей красотой, ведь многие растения теряют привлекательный вид из-за болезни корней — корневой гнили. Помочь им несложно, если использовать такое чудодейственное средство, как зубная паста.
Приготовить состав довольно просто: возьмите 1 столовую ложку медного купороса, 2 столовые ложки зубного порошка и древесную золу. Добавьте 200 мл воды. Тщательно перемешайте ингредиенты, удалите верхний слой почвы из-под куста и полейте растение. Прекратите полив на 3–5 дней и по возможности затените надземную часть. Этого времени достаточно, чтобы избавиться от болезни и восстановить способность корневой системы выполнять свои функции.
Зубная паста также используется для снижения кислотности почвы. Налейте в емкость литр воды и растворите в ней треть небольшого тюбика зубной пасты. Полив осуществляется под каждый куст.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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